Sebastián achaca el cierre de Alcoa a la falta de una «respuesta positiva» por parte del Gobierno anterior

El exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha achacado la decisión de la multinacional Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña, que emplean actualmente a más de 685 trabajadores, a la falta de una «respuesta positiva» por parte del Gobierno anterior, teniendo en cuenta que «no había política industrial porque ni siquiera había ministro de Industria».

«Cuando no alimentas la política industrial, que es una labor continua, la industria sufre», ha afirmado el ex ministro socialista, quien ha señalado que «ojalá» no haya «más sustos» de otros sectores industriales, al tiempo que ha reconocido que le «entristece mucho» que este tipo de empresas se vayan de España.

Sebastián ha recordado además que a él le «pilló» la crisis mundial durante su etapa en el Gobierno y ha señalado que el Ejecutivo hizo muchos esfuerzos y consiguió que no se marcharan empresas de la industria del automóvil.

«Siguen todas en España y, además, con plantas muy competitivas», según el ex ministro, quien ha recordado que el Gobierno también hizo en esa etapa muchos esfuerzos para evitar que se marcharan empresas de la industria siderúrgica, operación que fue un «éxito» porque «la situación de la demanda mundial y de lo que producen estas empresas era muy complicado».

Por otrolado, al ser preguntado por el levantamiento del veto al autoconsumo eléctrico, ha estimado que «es el del despegue del autoconsumo en España porque, ahora mismo, las placas fotovoltaicas son muy competitivas». En este sentido, ha considerado que «es necesario que la gente las pueda instalar en sus casas, edificios comunitarios y, por supuesto, también en las empresas e, incluso, en los edificios públicos».

«La clave para que salgan los números es que el excedente de energía que no se consume se pueda volcar a la red y que te den algo de dinero a cambio», ha afirmado Sebastián, quien considera que es «razonable» cambiar la legislación en ese sentido y, a partir de ahí, cree que «podría haber un despegue del autoconsumo, que sería muy importante para el país».