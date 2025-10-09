El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump

La compañía tiene una planta en Texas para el tratamiento de tubos

Ana Barandiaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:32

Tubos Reunidos ha tomado la decisión de suspender temporalmente la actividad productiva en Estados Unidos tras los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump al ... acero y el aluminio. La compañía, que tiene una planta en Texas para el tratamiento final de los tubos, ha adoptado esta medida tras analizar las condiciones del mercado y realizar un análisis exhaustivo de la situación actual, según manifiesta en comunicado interno a la plantilla.

