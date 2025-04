Los desahucios por impago caen a mínimos históricos

R. C.

José María Camarero Madrid Miércoles, 11 de diciembre 2019, 12:00 Comenta Compartir

Las intervenciones judiciales que obligan al abandono de las viviendas por el impago del recibo de la hipoteca o del alquiler han registrado un importante descenso en el tercer trimestre de este año en ambas modalidades de casas: tanto en las que son propiedad de sus titulares como las que se encuentran arrendadas. Esta evolución supone un punto de inflexión con lo que ocurría hasta principios de año, cuando los desahucios hipotecarios caían, mientras que los derivados del alquiler seguían incrementándose.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han practicado un mínimo histórico de de 10.177 lanzamientos, un 11,9% menos que en el mismo trimestre de 2018. Se trata de la cifra más baja en esta materia desde que existen registros en el año 2007, incluso cuando la crisis todavía no había comenzado.

Por territorios, Cataluña –con 2.239, lo que representa el 22% del total- ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos. Le siguen Andalucía, con 1754; la Comunidad Valenciana, con 1.440, y Madrid, con 1.147.

Los impagos en el régimen de alquiler siguen siendo los que representan un mayor número de casos por el que se abren procedimientos judiciales que pueden acabar en el desahucio: 6.936, un 68% del total. Aunque suponen casi siete de cada diez intervenciones por impago, han experimentado una disminución interanual del 7,7%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial y han caído por segundo trimestre consecutivo.

En este caso, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.539, una cantidad que representa el 22,18% del total; seguida por Andalucía, con 1.046; Madrid, con 941; y la Comunidad Valenciana, con 881. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación por territorios la encabeza Andalucía, con 560 (22,16 por ciento del total); seguida por la Comunidad Valenciana, con 486; Cataluña, con 428; y Murcia, con 222.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos contenidos en el informe reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2019 fue de 12.715, un 5,4% menos que en mismo trimestre de 2018. De ellos, 7.165 terminaron con cumplimiento positivo, dato que muestra una disminución interanual del 9,2%.

Menos ejecuciones hipotecarias

Por su parte, el número de lanzamientos sobre hipotecas ha caído hasta los 2.526 (un 24,8% del total), con un descenso cercano al 26%. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas (el paso previo al lanzamiento) alcanzó las 3.470, un 45,1% menos que las iniciadas en el tercer trimestre de 2018, periodo en el que alcanzaron la cifra de 6.315.

La comunidad con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña con 973, lo que supone casi un tercio (28%) del total nacional; le siguen Andalucía con 580; Comunidad Valenciana con 513; Madrid con 255; y Murcia con 172.