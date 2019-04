Pasteles y un cumpleaños para celebrar la fiesta de la democracia en Colombres

La ribadedense Mayka Fernández está celebrando uno de sus cumpleaños más especiales, pues ha coincidido con su nombramiento como vocal de una de las mesas electorales de su concejo, emplazada en el colegio de Colombres. Hace apenas unos minutos el alcalde, Jesús Bordás, junto a varios ediles y vecinos han sorprendido a la cumpleañera llevándole una bandeja de pasteles en la que no faltaban las velas por sus 43 años. Todos los presentes en ese momento en el colegio no han dudado en entonar el 'Cumpleaños feliz' a la agasajada, que se ha mostrado gratamente sorprendida. «No me lo esperaba, pero estoy muy agradecida», señaló, e indicó que es la primera vez que le toca formar parte de una mesa electoral. «Es una forma diferente de pasar mi cumpleaños y por suerte estoy rodeada de muy buena gente», indicó.

También se mostró sorprendida Dolores García, de La Franca, quien se encontró con la celebración cuando se disponía a ejercer su derecho al voto. «Llevo muchas elecciones encima y nunca había visto nada igual», reconocía. Se da la casualidad de que en el colegio estaba presente la hija de la homenajeada, Mayka Rodríguez, quien a sus 18 años votó hoy por primera vez. «Tenía clarísimo que iba a venir y también para quién iba a ir mi voto», aseveró, y recalcó la importancia de que los jóvenes como ella participe en los comicios. «Es fundamental, tenemos que ir a votar todos», apostilló.

David Acera, de cumpleaños en Oviedo

El coordinador político de Somos Oviedo David Acera, ejerce como apoderado de Unidas Podemos en el Centro social de Vallobín y también celebra su cumpleaños este domingo electoral