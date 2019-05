Ganemos decidirá en una asamblea su continuidad

La asamblea de Ganemos decidirá esta semana o lo largo de la próxima la continuidad o no del movimiento, según apuntó ayer su cabeza de lista, Covadonga Barroso. «Este lunes toca descansar después del esfuerzo de estos días, tenemos que celebrar una asamblea en la que se fijará si continuamos o no. Yo considero que sí debemos seguir en Avilés para seguir luchando por la gente de los barrios», declaró Covadonga Barroso, que el pasado domingo no lograba repetir en la corporación avilesina.

La Unión de Ciudadanos Independientes de Avilés acordaba ayer seguir como formación. «Nadie nos dijo que fuese fácil, pero por suspender el primer examen no vamos a dejar la carrera», declaró ayer su presidente local, Francisco José Zarracina, que destacó que sus militantes siguen comprometidos con la ciudad.

Desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España, Verónica Santos, expresaba su satisfacción por el aumento de votos. «Somos una formación minoritaria, llevamos 35 años presentándonos a las elecciones locales que son una oportunidad para difundir nuestras ideas y seguiremos trabajando», declaró ayer.

Por su parte, Carlos Martínez Guardado confirmará en los próximos días su dimisión al frente de Foro Asturias en Avilés. «Está claro que he fallado, aunque seguiré como militante», declaró ayer.