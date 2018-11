Las diez películas que no deberías perderte en el Festival de Cine de Gijón Alejandro Díaz Castaño, director del FICX, posa en las oficinas del certamen, en la Escuela de Comercio. / DAMIÁN ARIENZA Quedan poco más de diez días para que el FICX alce el telón y su director, Alejandro Díaz Castaño, selecciona estas cintas que permiten hacer un viaje ecléctico a través de la creación audiovisual de hoy M. F. ANTUÑA Domingo, 4 noviembre 2018, 13:18

Diez son las elegidas, pero podrían ser otras diez. O veinte. O treinta. No es fácil escoger para quien lleva un año viendo cine con el ánimo de crear un programa amplio, variado, que contente a públicos dispares sin perder la perspectiva. Porque el FICX, el Festival Internacional de Cine de Gijón, tiene un sello, un emblema, una apuesta por el riesgo que mantener, lucir y presumir. No ha sido fácil, pero Alejandro Díaz Castaño ha hecho un hueco en sus días de nervios y noches de despertarse sobresaltado para enviarse un mail a sí mismo y recordar a la mañana esto o aquello para seleccionar diez títulos imprescindibles en la edición número 56, que comenzará el día 16 de este mes para quedarse hasta el 24. «Es una selección en la que intento ser ecléctico, que tenga diferentes tipos de cine, donde tenemos nombres consagrados, películas de directores y directoras que están empezando, obras de no ficción, de ficción pura, otras más cercanas al ensayo», avanza Díaz Castaño, que subraya que ha pretendido cubrir un espectro amplio, distintas maneras de acercarse a la creación audiovisual. En la variedad está el gusto y también el conocimiento y el disfrute. «Puede servir un poco como presentación. Si uno ve estas diez se puede hacer una idea del audiovisual contemporáneo dentro del cine de autor e independiente, que es lo que trabajamos aquí. Y también quedan claros los criterios de selección del festival», señala. Desde películas cercanas al cine de género a la pura experimentación todo cabe en la Sección Oficial, en Esbilla, en Llendes, en Rellumes... O en las proyecciones especiales que se podrán ver en las salas durante el FICX.

The Load Serbia, 2018. Director: Ognjen Glavonic. Reparto: Leon Lucev, Pavle Cemerikic, Tamara Krcunovic, Ivan Lucev, Igor Bencina. Duración: 98 minutos. Viaja a los años noventa a la Guerra de los Balcanes y narra la aventura de Vlada, un camionero que, durante el bombardeo de la OTAN en Serbia en 1999, conduce un camión congelador por el país. No sabe lo que transporta, pero la mercancía se convertirá en su carga.

'The Load' (Ognjen Glavonic) Sección Oficial

«Sensación en Cannes y la peli balcánica del año»

«Una de las grandes sensaciones del pasado Festival de Cannes y la película balcánica del año, ambientada durante los bombardeos de la OTAN en Serbia en 1999. Casi un post-western, visualmente imponente, protagonizado por un conductor de camiones que se encarga de transportar a su destino una misteriosa carga...».

Premiéres Solicitudes Francia, 2018. Directora: Claire Simon. Duración: 100 minutos Este documental se adentra en la vida de Tessa, Anaïs, Catia, Manon, Elia, Hugo y Clément, estudiantes de un instituto en Ivry, un suburbio a las afueras de París, aún con granos y aparato en la boca. Presentan puntos de vista respecto a sus pasados familiares y sus opiniones sobre la vida y sus sueños.

'Premiéres Solitudes' (Claire Simon) Rellumes

«Una de las directoras de referencia del cine europeo»

«Claire Simon es una habitual del FICX y una de las directoras de referencia del cine europeo contemporáneo, y vendrá a presentar este imprescindible retrato de un grupo de jóvenes franceses entre los 16 y los 18 años, que consigue capturar como pocas veces antes en el cine sus inquietudes, sus relaciones, sus miedos y sus esperanzas».

Zaniki España, 2018. Director: Gabriel Velázquez. Reparto: La familia Mayalde. Duración: 75 minutos. El filme es un homenaje a los valores musicales y culturales de Castilla y León. Ha sido rodada en Salamanca. Eusebio Mayalde interpreta a un chamán y folclorista que decide transmitir su saber a Zaniki, su nieto de ocho años. En un viaje iniciático se echan los dos al monte, en el confín de la meseta castellana.

'Zaniki' (Gabriel Velázquez) Sección Oficial

«Estamos felices de que Velázquez estrene en Gijón»

«Estamos muy felices de que el salmantino Gabriel Velázquez, que ha estrenado sus películas anteriores en Berlín o San Sebastián, haya elegido Gijón para presentar mundialmente una de sus obras más depuradas a nivel formal. La protagonizan los Mayalde, geniales músicos ambulantes, y es una auténtica delicia intergeneracional».

One Day Hungría, 2018. Directora: Zsófia Szilágyi. Reparto: Zsófia Szamosi, Leó Füredi, Ambrus Barcza, Zorka Varga-Blaskó, Márk Gárdos, Annamária Láng, Éva Vándor, Károly Hajduk. Duración: 99 minutos. Largometraje tenso y realista que detalla el día a día de una madre de familia que trata de criar de la mejor manera posible a sus hijos sin descuidar a su pareja. Una lucha diaria en la viven muchas mujeres que aquí se hace cine para revelar verdades.

'One Day' (Zsófia Szilágyi) Sección Oficial

«Una de las mejores óperas primas del año»

«Galardonada con toda justicia en el Festival de Cannes, y candidata a los Premios del Cine Europeo, se trata de una de las mejores óperas primas del año. La vida diaria de una mujer mientras cuida de sus hijos e intuye una infidelidad de su marido, contada a flor de piel, con realismo no exento de sensibilidad. Una joya».

Cantares de la revolución España, 2018. Director: Ramón Lluis Bande. Duración: 80 minutos. Con la complicidad del músico Nacho Vegas, recorre algunos de los sucesos y escenarios más significativos de la insurrección de los obreros y campesinos asturianos en octubre de 1934. La música popular como mapa y las palabras de Belarmino Tomás como brújula acompañan al combativo cineasta en ese viaje.

'Cantares de una revolución' (Ramón Lluis Bande) Sección Oficial

«Bande evoluciona hacia el musical con Nacho Vegas»

«Tras recibir el Premio Fipresci de la crítica internacional con 'Equí y n'otru tiempu', obra clave en su filmografía, Bande evoluciona hacia el musical, con ecos de sus admirados Straub y Oliveira y la complicidad de Nacho Vegas, para recorrer espacios, testimonios y canciones de la Revolución de Octubre de 1934».

Johann Lurf El FICX dedica una retrospectiva al joven director austriaco cuyos cortometrajes se han convertido en piezas de culto. Formado en la Academia de Bellas Artes en Viena y en el Slate School of Art en Londres, se graduó del Harun Farocki's Art and Film Studio. Ha vivido en Los Ángeles y Tokio y su primer largometraje, 'Star', se proyectó en la Viennale 2017 y en los festivales de Sundance y Rotterdam de este año. Es un innovador del séptimo arte.

Johann Lurf Retrospectiva

«Una auténtica experiencia para los sentidos»

«El brillante cineasta austriaco presentará en Gijón una auténtica experiencia para los sentidos y el entendimiento. A partir de 550 planos de cielos estrellados recopilados entre miles de películas de todos los tiempos, Lurf compone una sinfonía audiovisual que termina por convertirse en un auténtico viaje interestelar por la historia del cine».

En busca del Óscar / Qué tal Pascual Documental español de Octavio Guerra ('En busca...'). Y mediometraje de Barbara Brailovsky ('Qué tal...'). 'En busca del Óscar' se detiene en la figura del crítico de cine Óscar Peyrou y su particular manera de escribir. 'Qué tal Pascual' se adentra en la vida de un personaje de Barcelona llamado Pascual Iranzo. Es un trabajo del Máster de Documental Creativo.

'En busca del Óscar' / 'Qué tal Pascual' (Octavio Guerra/ Barbara Brailovsky) Rellumes

«Dos óperas primas que destilan madurez»

«Agrupo estas dos óperas primas españolas porque ambas son muy frescas y destilan una increíble madurez en su puesta en escena. Pero, sobre todo, porque las dos hacen gala de un inteligente sentido del humor y de una fina ironía a la hora de presentarnos a sendos personajes inolvidables».

Land Italia, Francia, Holanda, México, Qatar, 2018. Director: Babak Jalali. Reparto: Rod Rondeaux, Florence C.M. Klein, Wilma Pelly, James Coleman. Duración: 111 minutos. Esta película mira hacia América desde otra perspectiva, hacia los nativos que viven en reservas. La acción se desarrolla en Nuevo México con el ánimo de contar cómo es el día a día de estos indios modernos. Muchos de los actores no son profesionales, lo que aporta un plus de realismo.

'Land' (Babak Jalali) Esbilla

«Otro de los grandes títulos del año que se estrena aquí»

«Otro de los grandes títulos del año que se estrena en España en el FICX. Babak Jalali, viejo conocido del Festival, ambienta esta conmovedora historia, muy en la línea de 'Lucky', en una reserva de nativos americanos en EE UU. Sus habitantes resisten contra viento y marea, y Jalali nos muestra su día a día con cariño y honestidad».

El libro de las imágenes Suiza, 2018. Director: Jean Luc Godard. Duración: 90 minutos. Cinco capítulos emplea Godard para hacer este ensayo sobre el cine que se llevó una Palma de Oro especial y que ha entusiasmado a los fans del dios francés de la pantalla grande. También es cierto que para muchos es una cinta incomprensible este documental que firma el nonagenario y mítico director.

'El libro de las imágenes' (Jean Luc Godard) Esbilla

«Un ensayo deslumbrante que provocó un seísmo»

«El maestro Godard, a sus 87 años, volvió a provocar un seísmo en el pasado Festival de Cannes con una obra que, ahí es nada, se propone arrojar luz sobre la evolución de las imágenes, la sociedad y la cultura desde los albores del siglo XX hasta la actualidad. Un ensayo deslumbrante que recibió la primera Palma de Oro Especial de la historia del certamen francés».

Game Girls EE UU, 2018. Directora: Alina Skrzeszewska. Documental con Teri Rogers y Tiahna Vince. Duración: 90 minutos. La película documental sigue a Teri y su novia Tiahna en su vida y su relación en los suburbios de Los Ángeles, en Skid Row, considerada la capital americana de los 'homeless'. Revela la tensión entre la una, que se siente confortable en ese mundo, y la otra, que aspira a poder salir de él.

'Game Girls' (Aline Skrzeszewska) Llendes

«Un retrato de dos mujeres en los suburbios de LA»

«Este año Llendes viene cargada de grandísimas películas, casi todas a cargo de valientes realizadoras dispuestas a renovar el lenguaje cinematográfico. 'Game Girls' es un retrato audaz de dos carismáticas habitantes de los suburbios de Los Ángeles que luchan sin cesar, en un entorno muy degradado, por la supervivencia de sus vidas y de su amor».

Venta de entradas

9 de noviembre. A las doce horas comienza la venta y el canje online en la web del festival. También a partir del 9 de noviembre y hasta el día 15, ambos inclusive, comienza la venta en la taquilla del Teatro Jovellanos, de 12 a 14 horas y de 17.30 a 20.

Del 16 al 24 de noviembre. Venta de entradas en el Jovellanos, de 10 a 14 horas, para cualquier sesión y cualquier día. Durante la tarde, desde media hora antes del inicio de la primera sesión y hasta las 22.30 horas, solo se venden o canjean entradas para las sesiones del mismo día. Hay una taquilla compartida para la Antigua Escuela de Comercio y el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la calle Tomás y Valiente, que abrirá de 8.30 a 12.30 horas, para cualquier sesión y cualquier día. Durante la tarde, desde las 16.30 horas y hasta el inicio de la última sesión, solo para el mismo día. En Pumarín Gijón-Sur, la taquilla abre media hora antes del inicio de la primera sesión, a las 12 horas, para cualquier sala y cualquier día. Durante la tarde, media hora antes del inicio de la primera sesión y hasta el inicio de la última, exclusivamente despacha entradas para el día. En el Teatro de la Laboral, a partir de las 19 horas y hasta el inicio de la última sesión, venta y canje para cualquier sala para el mismo día. En las taquillas de Yelmo Ocimax, de 16 horas y hasta el inicio de la última sesión, venta y canje para cualquier sala para el mismo día.

Galas de inauguración y clausura. Las entradas para la inauguración están disponibles del 14 al 16 de noviembre y las de clausura, del 22 al 24. Se entregarán de forma gratuita en las taquillas del Jovellanos. Las proyecciones posteriores a las galas requieren de otra entrada.

Entradas individuales. Su precio es de cuatro euros.

Bonos 10 películas. Pueden adquirirse en taquilla u online y su precio es de 30 euros. Se puede adquirir por 20 euros en Oferplan. Con carné joven, el precio del bono es de 20 euros.

Pase completo de público. Solo se puede adquirir en la web wwww.gijonfilmfestival.com. Permite acceder a todas las sesiones del festival mediante la Tarjeta Ciudadana. Su precio es de 50 euros. El pase completo universitario cuesta 30 euros.

Sesiones gratuitas. Es necesario retirar entradas en taquilla el mismo día de la proyección.

Recomendaciones. Es necesario retirar las entradas en taquilla u online para todas las sesiones. Las adquiridas online se enviarán en pdf al mail y pueden ser mostradas en el teléfono móvil o impresas. La venta se interrumpirá quince minutos antes del inicio de la sesión. Se recomienda adquirir las entradas con la máxima antelación posible.

