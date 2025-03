Trucos para diferenciar un pan artesano y natural El pan nunca falta en la mesa, pero no todos son iguales

Un pan artesano es el resultado de un trabajo que requiere ingredientes naturales y de calidad. Es un producto indispensables en nuestras mesas, pero no siempre es tan bueno como parece. No hay nada como entender sus características para saber apreciarlo y distinguir calidades. El obrador Leon the Baker comparte los siete mejores trucos para diferenciar un pan artesano y natural:

1. La forma

Un pan artesano no tiene una forma perfecta porque el panadero realiza cada pieza de forma única, por lo cual ningún pan es igual a otro. La homogenidad en cuanto a la forma solo es posible en piezas industriales.

2. La miga

Cuanto más blanca sea la miga, peor será el pan porque estará elaborado con una harina muy refinada y nada saludable. Además, si la miga se estira como un chicle, se trata de un pan elaborado mediante procesos industriales y que ha seguido una fermentación rápida.

3. Duración

El buen pan dura fresco unos días, así si al día siguiente el pan ya está duro y reseco, es industrial. Un pan artesanal puede durar fresco y esponjoso más tiempo si se conserva envuelto en un paño de tela.

4. Peso

Aunque parezca que un pan pesado es más difícil de digerir, sucede al contrario. Los panes industriales apenas pesan 20 gramos, mientras que uno artesano puede triplicar ese peso.

5. Corteza

Un buen pan se reconoce por su corteza color pardo, más gruesa que la del pan industrial y muy crujiente. Además, debe mantener estas propiedades durante el tiempo que el pan esté fresco.

6. Olor y sabor

Aunque parezca algo obvio, si el pan no huele es que no ha reposado el tiempo suficiente para que se desarrollen los ácidos orgánicos responsables. El buen pan tiene el aroma de la masa madre y de la harina, mientras que el pan industrial siempre sabe igual.

7. Digestión

Un pan artesano proporcionará una buena digestión. El estómago sabrá distinguir el hecho de manera natural, con masa madre, fermentación reposada, buenas harinas… Además, aportará todas sus propiedades nutricionales, sin grasas y con un bajo índice glucémico. Porque este es otro de los falsos: el pan, en cantidades moderadas, no engorda.