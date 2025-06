El mejor coctelero de Asturias está en Oviedo

Jessica M. Puga Gijón Lunes, 16 de junio 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Campeonato Regional de Coctelería ya tiene ganador. Se trata de Samuel Carro, gallego de La Coruña que vino a Asturias «para cambiar de aires» y lleva un año trabajando en la coctelería ovetense El Alquimista. Se impuso a otros ocho aspirantes en la competición celebrada en la tarde del lunes en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón.

Ganó con un trago que bautizó Lo no dicho, un cóctel a base de zumo clarificado de fresa semideshidratada (para concentrar azúcares), té verde y un poco de vinagre de Jerez. También ron rosado Matusalem, palo santo, licor de cereza y licor Italicus. «Se me ocurrió hace dos días, por eso ganar ha sido totalmente inesperado», aseguró, al tiempo que apuntaba que no se puso especialmente nervioso a la hora de salir a escena. «Ayuda que no haya que hablar al mismo tiempo», ahondó.

En el Campeonato Regional de Coctelería (organizado por la Asociación de Barmans del Principado de Asturias) los participantes tienen un tiempo para preparar la copa de servicio y, posteriormente, un máximo de siete minutos para preparar su propuesta. La clasificación es resultado tanto de la prueba teórica como de la práctica, que se subdivide a su vez en valoración técnica y cata a ciegas. De la suma de las tres resultó ganador el aspirante gallego, que representará a Asturias en la final nacional que se celebrará en Mallorca. Irá acompañado del subcampeón, Pedro Suárez.

El resto de aspirantes que demostraron sus cualidades fueron: Marta Echevarría, Andrés León, Cristian del Valle, Laura Gallego, José Martínez, Christopher Grau y Jairo Bárcena.

Hubo distinciones paralelas que se entregaron y celebraron también durante la tarde del viernes. Cristian del Valle recibió la mención a la mejor técnica y Laura Gallego la de mejor examen teórico y mejor prueba de cata. También se celebró el campeonato de Bianco Spritz Challenge, que ganó Pedro Suárez y Laura Gallego quedó segunda.

