Los mejores platos de verdinas de España se cocinan en Oviedo y Lastres

Las verdinas se asocian de unos años a esta parte con los ingredientes que proceden del mar, pero las posibilidades que permite esta legumbre de color esmeralda son muchas más. La final del III Concurso Las Mejores Verdinas de España, Gran Premio Ciudad de Oviedo, celebrado este lunes en el Palacio de Exposiciones y Congresos, lo puso de manifiesto. Por un lado, la cita puso en valor «la calidad creciente» de las elaboraciones presentadas y, por otro, la versatilidad de un producto que en Asturias lleva seis años gozando de marca de garantía propia.

Por todo esto el podio de la competición se dobló en esta tercera edición en Oviedo: para valorar de manera independiente las recetas que contenían ingredientes de mar y las de tierra. Y también por eso hubo dos ganadores, cuatro propuestas que se quedaron muy cerca y dos menciones al maridaje perfecto. Las coronas se las repartieron El Llar de la Catedral, de Oviedo, que presentó unas verdinas con manos de cerdo y boletus, y La Botica, en Lastres, que se decantó por preparar la legumbre con bogavante y oricios del Cantábrico.

«Estamos encantados, contentísimos», coincidieron en señalar los encargados de ambos cocinados: Beatriz Llera por parte de La Botica, y Juan Cuesta, de El Llar de la Catedral. Quiso la casualidad que fuese el segundo año en que se presentaban ambas, y no hizo falta esperar a la tercera para cumplir el dicho. «Yo tenía una espinita clavada con este concurso porque la primera edición, tenía 29 años, se me picaron y a la segunda no me presenté porque acababa de ser mamá», cuenta Llera. Esta vez logró quitársela con una receta que preparan en dos tiempos y unifican después, con un caldo «muy concentrado».

El responsable de El llar de la Catedral ejemplifica cómo las verdinas amplían la despensa cada vez más. En su primera participación apostó por prepararlas con bogavante y ahora «quisimos cambiar para conseguir que todos dejemos de asociarlas únicamente con productos del mar», expuso. Las presentó «con maninas de cerdo deshuesadas y picadinas y boletus troceado», un plato que no tenía en la carta porque creó ex profeso para este III Concurso Las Mejores Verdinas de España, Gran Premio Ciudad de Oviedo. Ahora, claro, «no faltará en el restaurante», confirmó el cocinero.

Junto a Juan Cuesta en el podio de verdinas de tierra se subieron el restaurante ovetense El Marmío, que también las presentó con manitas de cerdo, y el Mesón Maryobeli, ubicado en Cogeces del Monte, en Valladolid, que preparó verdinas con hongos y manitas. El segundo y tercer puesto de la parte marina los ocuparon Casa Repinaldo y Plademunt, de Alcalá de Henares, respectivamente. El establecimiento candasín presentó 'Verdinas xunto al mar' con rape y bogavante, mientras que el madrileño apostó por sorprender en la estética y elaborarlas con berberechos y salicornia «para que el comensal se zambulla en el mar en cada bocado».

Los maridajes –con vinos Carlos Serres en función de si se trataba de mar (blanco) o tierra (tinto)– encumbraron, respectivamente, al madrileño Carlos Tartiere (con rape y gambas) y al Restaurante España, de Fermoselle, en Zamora (cassoulet asturcastellano).

Fueron 21 las recetas presentadas –22 habían llegado a la final, pero un aspirante de Madrid no llegó a presentarse a la última ronda– y catadas por un jurado compuesto por nueve personas y presidido por el crítico y colaborador del suplemento gastronómico YANTAR Eufrasio Sánchez. Le acompañaron las guisanderas Teresa Camacho, Amada Pico y Lola Sánchez, la cocinera Arancha Burgueño, Francisco Rodríguez (La Fueya), Rosa Vázquez (El Acebo), Mónica Longo y la periodista de este diario Jessica Puga. Su veredicto se sumó al del jurado técnico.

Antes de terminar, el organizador del Concurso Las Mejores Verdinas de España, Nacho Sandoval, convocó la cuarta edición.