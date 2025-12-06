Restaurante Casa Evarista

David Fernández-Prada Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Sólo he tardado 26 años en descubrir este sitio. Llegó tarde, lo sé, pero me ha encantado. Ojalá hubiera muchas casas de comidas como ésta en Asturias, que mira a su alrededor, que busca la excelencia y que intenta que te encuentres cómodo en el comedor. La casa tiene una historia larga e interesante que podéis preguntar al dueño. Cuenta con muy buenas vistas y un comedor superior acogedor. La carta es corta, pero siempre suman sugerencias de pescados y platos de temporada. Aunque hablan maravillas de sus tacos de adobu, de carne optamos por el steak tartare, que estaba espectacular. Bien cortado y bien aliñado, fue un buen inicio tras probar un pastel de cabracho 'de los de verdad', con sabor y de los que ya casi no se hacen.

Casa Evarista (Granda, Siero) Dirección: El Campu, 36.

Teléfono: 625 18 26 80 / @casaevarista

Cierra: lunes y todas las noches.

Precio sin bebida: 50 euros

Las patatas rellenas de carne nos encantaron, muy buenas, y el rubiel no era de los que vienen de Turquía que no saben a nada y que están invadiendo sidrerías y restaurantes. Estaba perfecto de punto y fue un disfrute. Como crítica, retiraría de un sitio así las gyozas de verduritas y langostinos, no hace falta ir de modernos. De postre tomamos una tarta de queso y pistacho y un milhojas, ambos prescindibles. La carta de vinos es oral, aspecto también a mejorar porque coarta tu libertad y te impide conocer los precios. A pesar de estos matices, Casa Evarista es un lugar muy recomendable, alejado del mundanal ruido, que tiene buena cocina y buena sala, muy agradable. Consigue 2 Y de Yantar con sus 14 puntos.

Análisis Lo mejor: La casa, histórica, y el trato. Tiene muchos años, pero luce lustrosa. La propiedad te hace sentir como en casa y explica sus bondades sin alaracas.

A mejorar: Los postres necesitan una revisión. Una buena comida debe rematarse con dulces a la altura de la experiencia, y en este caso no fue así. El sitio pide que sean caseros y ricos.

El plato

Hacía tiempo que no comía unas patatas rellenas tan naturales y tan ricas. Son de carne y con una salsa de tomate y verdura de la huerta propia, y se nota. El relleno estaba tierno y cocinado el tiempo justo para no perder textura. Impecables.

El lugar

Tiene dos plantas, más bonita la superior, de hermosas vistas. Cuenta con terraza a la vera de un hórreo, que es un remanso de tranquilidad, ideal para el aperitivo o la sobremesa. Mantel y servilleta de tela, con una decoración y mobiliario clásico.

