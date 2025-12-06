El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Steak tartare. E. C.
Granda (Siero)

Restaurante Casa Evarista

Casa Evarista es un lugar donde se disfruta mucho, en el que se utiliza buen producto y se le pone mimo en la sala

David Fernández-Prada

David Fernández-Prada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

Sólo he tardado 26 años en descubrir este sitio. Llegó tarde, lo sé, pero me ha encantado. Ojalá hubiera muchas casas de comidas como ésta en Asturias, que mira a su alrededor, que busca la excelencia y que intenta que te encuentres cómodo en el comedor. La casa tiene una historia larga e interesante que podéis preguntar al dueño. Cuenta con muy buenas vistas y un comedor superior acogedor. La carta es corta, pero siempre suman sugerencias de pescados y platos de temporada. Aunque hablan maravillas de sus tacos de adobu, de carne optamos por el steak tartare, que estaba espectacular. Bien cortado y bien aliñado, fue un buen inicio tras probar un pastel de cabracho 'de los de verdad', con sabor y de los que ya casi no se hacen.

Casa Evarista (Granda, Siero)

  • Dirección: El Campu, 36.

  • Teléfono: 625 18 26 80 / @casaevarista

  • Cierra: lunes y todas las noches.

  • Precio sin bebida: 50 euros

Las patatas rellenas de carne nos encantaron, muy buenas, y el rubiel no era de los que vienen de Turquía que no saben a nada y que están invadiendo sidrerías y restaurantes. Estaba perfecto de punto y fue un disfrute. Como crítica, retiraría de un sitio así las gyozas de verduritas y langostinos, no hace falta ir de modernos. De postre tomamos una tarta de queso y pistacho y un milhojas, ambos prescindibles. La carta de vinos es oral, aspecto también a mejorar porque coarta tu libertad y te impide conocer los precios. A pesar de estos matices, Casa Evarista es un lugar muy recomendable, alejado del mundanal ruido, que tiene buena cocina y buena sala, muy agradable. Consigue 2 Y de Yantar con sus 14 puntos.

Análisis

  • Lo mejor: La casa, histórica, y el trato. Tiene muchos años, pero luce lustrosa. La propiedad te hace sentir como en casa y explica sus bondades sin alaracas.

  • A mejorar: Los postres necesitan una revisión. Una buena comida debe rematarse con dulces a la altura de la experiencia, y en este caso no fue así. El sitio pide que sean caseros y ricos.

El plato

Hacía tiempo que no comía unas patatas rellenas tan naturales y tan ricas. Son de carne y con una salsa de tomate y verdura de la huerta propia, y se nota. El relleno estaba tierno y cocinado el tiempo justo para no perder textura. Impecables.

El lugar

Tiene dos plantas, más bonita la superior, de hermosas vistas. Cuenta con terraza a la vera de un hórreo, que es un remanso de tranquilidad, ideal para el aperitivo o la sobremesa. Mantel y servilleta de tela, con una decoración y mobiliario clásico.

