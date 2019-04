Aitana Ocaña responde a los rumores sobre su operación de cirugía estética Aitana Ocaña en Televisión Española. / Televisión Española La artista se defiende de las noticias que sobre ella circulan por la red CARLA COALLA Viernes, 19 abril 2019, 21:01

La publicación de una fotografía en Instagram de Aitana Ocaña con los labios algo más hinchados de lo normal ha sido suficiente para disparar los rumores sobre que la artista podría haber pasado por el quirófano para hacerse un retoque estético. Así se ha rumoreado hasta que la cantante, harta de rumores, ha salido al paso de ellos desmintiendo que se hubiera sometido a una cirugía de aumento de labios.

«Mirad chicos, entre lo de que me he comprado una casa y ahora el retoque estético, no gano para disgustos», ha publicado Aitana Ocaña, recordando la polémica surgida hace unos meses. Fue entonces cuando la joven se mudó a la capital madrileña, alquilando un piso que es propiedad de la actriz Blanca Suárez. Pero los rumores hablaban de la posibilidad de que la cantante hubiera adquirido el inmueble, algo que rápidamente desmintió: «Me acabo de enterar de que me he comprado una casa, oye», escribía en su cuenta de Twitter con cierto grado de ironía, desmintiendo que hubiera pagado medio millón de euros por su nueva vivienda, la que en realidad alquila por 1300 euros al mes.

Desde que saliera de la Academia de 'Operación Triunfo', Aitana Ocaña no ha dejado de acaparar titulares. Sobre todo porque la artista no solo ha publicado la mitad de su primer álbum de estudio, 'Tráiler', sino que también ha escrito un libro, 'La tinta de mis ojos', incluso ha lanzado su primer perfume, con el que comparte nombre.