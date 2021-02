Arantxa Sánchez Vicario, sobre la demanda contra su padre: «Pedí perdón en su día. Se me fue de las manos» La extenista ha confesado en el programa 'Palo y astilla' que la separación con Santacana la ha unido más a su familia después de la tensa relación que mantenía con los suyos desde hace años Arantxa Sánchez Vicario / EFE EL COMERCIO Gijón Jueves, 18 febrero 2021, 13:02

Arantxa Sánchez Vicario se ha dispuesto perdonar a sus padres. La extenista, que había publicado una biografía en la que acusaba a sus padres de haberla arruinado, ha confesado que se arrepiente de haber demandado a su padre durante el programa 'Palo y astilla', de La Sexta. «Ya pedí perdón en su día, cuando tenía que hacerlo porque creo que se fue de las manos. Obviamente si no hubiese sido una persona pública, no hubiese pasado cómo ha pasado. Soy humana, pedir perdón cuesta, pero yo ya lo he hecho y mi familia ya lo sabe. Ahora, a mirar hacia delante. Lo que se hizo, el presente lo cambiará, yo intento seguir luchando para llegar a esa unión familiar e intentar recuperarla ahora».

Vicario ha hablado en el programa de Mamen Mendizábal sobre su polémico divorcio con Josep Santacana, con el que todavía está inmersa en una guerra judicial por la custodia y manutención de sus hijos. La separación con Santacana la ha unido más a su familia después de la tensa relación que mantenía con los suyos desde hace años. «A pesar de todo lo que ha podido pasar son muy importantes para mí. He hablado con todos los miembros de mi familia y ellos realmente están a mi lado, están conmigo. Ha sido muy importante y ahora intentamos tener la misma relación que tuvimos anteriormente, antes de que pasara todo», ha contado durante la entrevista.

Fue ella la que dio el paso para reconciliarse con su familia: «En estos momentos es lo que estoy haciendo para seguir consolidando tener a mi familia al lado y que estén conmigo cuando tienen que estar y poder disfrutar todos juntos otra vez».

También ha querido decirles lo mucho que les quiere y lo agradecida que está por todo lo que han hecho sus padres por ella. «El amor incondicional que siempre he tenido hacia ellos me hubiera gustado decírselo mucho más, pero no hay momentos suficientes. A mí papá, donde quiera que esté, se lo mando y mi mamá, seguir diciéndoselo», ha confesado.