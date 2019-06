La Audiencia Nacional quiere juzgar a Ana Duato e Imanol Arias Al patriarca de la serie se le atribuye haber defraudado 2,7 millones de euros, mientras que su esposa en la ficción es acusada de eludir al fisco 1,9 millones EL COMERCIO Gijón Jueves, 13 junio 2019, 03:01

Si nada o nadie lo remedia, Ana Duato e Imanol Arias tendrán que contar cómo pasó. El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto que la pareja de actores que encarna al matrimonio Alcántara en 'Cuéntame' vaya a juicio por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Al patriarca de la serie se le atribuye haber defraudado 2,7 millones de euros, mientras que su esposa en la ficción es acusada de eludir al fisco 1,9 millones, un ilícito al que el magistrado le suma otro cargo, el de falsedad documental.

No son los únicos que tienen problemas con la administración tributaria. La petición de encausar a los actores se inscribe dentro del 'caso Nummaria', en el que el instructor pide el juicio para otros 29 imputados y seis personas jurídicas, todas ellas vinculadas de una manera u otra al despacho Nummaria, un bufete que, según los investigadores, diseñó un entramado societario para distraer la vigilancia fiscal. De acuerdo con la resolución dada a conocer ayer, Arias y Duato pretendieron que Hacienda no supiera demasiado. Pero los inspectores, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no se creen la versión de los actores. Como cerebro de toda esta red de elusión fiscal se apunta a Fernando Peña, máximo responsable del equipo de abogados.