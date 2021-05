Candela Peña, «aterrada» por las amenazas de muerte que siguen recibiendo ella y su hijo La actriz ha denunciado ante la policía los mensajes de odio recibidos Candela Peña celebra el Premio Feroz / efe EL COMERCIO Gijón Viernes, 28 mayo 2021, 12:05

Candela Peña continúa recibiendo amenazas de muerte hacia su hijo en redes sociales. La actriz ya lo denunció públicamente el pasado 19 de mayo, cuando hizo públicos a través de Instagram algunos de los mensajes de odio que había recibido en esta red social.

Una semana después, la protagonista de 'Hierro' continúa recibiendo este tipo de amenazas hacia ella y su hijo. La actriz ha compartido en 'stories' una imagen de ella junto al niño que le ha hecho llegar el acosador con mensajes de odio. «Socorro. No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada. Policía Nacional, ya denuncié y sigue. Socorro», ha escrito sobre la imagen en la que el hostigador había puesto que iba a matar a su hijo. «A mí me da igual, me estás haciendo daño», se puede leer en la historia.

Los mensajes de odio y amenazas que Candela peña ha hecho públicos en sus 'stories' de Instagram / instagram

En las siguientes publicaciones, Peña ha compartido los diferentes perfiles de Instagram y usuarios falsos que le envían este tipo de mensajes y recalca que ya ha emprendido acciones legales. «Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma», dice una de las amenazas recibidas.

La actriz ha pedido que se acabe con el «anonimato de los maltratadores» y que se haga un «listado público de acosadores». Además, la actriz ha recibido el apoyo de muchos rostros conocidos como Paula Echevarría, la fotógrafa Sara Zelva o el jefe de vestuario de 'La Resistencia', Javier Pelaez. «Basta ya de perfiles anónimos, raperos en la cárcel y psicópatas a sus anchas por las redes. Todo mi apoyo amiga» escribía este último.

Además, 'La Resistencia', el programa para el que colabora, ha compartido una instantánea de una de las últimas visitas de la actriz junto al mensaje «siempre contigo».