Chenoa recupera lo que le robaron hace 18 años Ricky Merino, caractizado. / Antena3 Ricky Merino acudió como artista invitado a 'Tu cara me suena' y quiso devolver a la cantante un objeto que le había quitado hace años JOSEBA FIESTRAS Domingo, 20 enero 2019, 09:19

En 'Tu cara me suena' puede pasar de todo, ¡hasta recuperar algo que te habían robado hace 18 años! Ricky Merino, habitual colaborador de la última etapa de 'Operación Triunfo', acudió al formato como estrella invitada y quiso imitar a su amiga Mimi cantando 'Yo ya no quiero ná', acompañado por las chicas originales de Lola Índigo. El virtuoso bordó la actuación realizando una coreografía perfecta y cosechando piropos del jurado, entre los que se encontraba Chenoa.

Antes de despedirse, Ricky solicitó a Manel Fuentes permiso para contar algo y desveló que hace casi dos décadas, cuando él tenía quince años, era fan absoluto de Chenoa. «Y como tenía un lado gamberro, entré en el portal de casa de sus padres y le robé la placa de su buzón», confesó. La 'triunfita', que recordaba el suceso, se quedó boquiabierta cuando el convidado se acercó a ella y le devolvió el objeto sustraido. La pareja se fundió en un sentido abrazo, antes de que Ángel Llácer pidiera, subido a la mesa, que Merino fuera concursante de la próxima edición del concurso.

El gran triunfador de la gala fue Carlos Baute que realizó una soberbia imitación del cantante mexicano Juan Gabriel. El venezolano ganó la competición y tuvo el generoso detalle de ceder su premio a su compañero Manu Sánchez, quien a su vez donó el cheque a la fundación Aseved Una Medicina Para Venezuela. Se da la circunstancia de que el cómico andaluz había emulado en el espectáculo a Baute, con lo que aquello cerró el círculo.

Jordi Coll encarnando a Will Smith; Soraya, como Karina; y María Villalón, en la piel de la francesa Zaz; destacaron por arriba en la tabla, aunque esta última se llevó una pequeña reprimenda de Llácer: «Has sabido captar genial la energía de la cantante, pero no se te entendía nada». Brays Efe no acabó de conquistar a los expertos encarnando a María del Monte. «Cantar sevillanas es muy difícil y ha sido muy valiente por tu parte, pero te ha fallado la voz», evaluaba Lolita. Mimi puso el picante llevándose a las bailarinas de su formación para imitar juntas a las Pussycats Dolls. El grupo demostró su poderío sobre las tablas ejecutando la compleja coreografía a la perfección. La nota cómica la pusieron José Corbacho y Anabel Alonso. El primero clonó a Rafael Farina cantando 'Mi Salamanca' y la humorista provocó carcajadas emulando al vocalista guineano Mory Kanté.

La semana que viene Manu Sánchez será Bertín Osborne; Anabel Alonso encarnará a Massiel; Brays Efe, a Eminem; Mimi probará con Junior; Soraya, con Blondie; Jordi Coll homenajeará a Antonio Vega y María Villalón imitará a Nicky Jam. Tanto a Corbacho como a Baute les tocó traer a amigos. El primero apuntó a Lucía Gil para clonar juntos a Will I Am & Eva Simons. El venezolano, por su parte, prefirió dejar en suspense la identidad de la invitada con la que personificarán a Lionel Richie y Diana Ross, aunque dejó pistas al indicar que ha estado en 'Tu cara me suena'. Lo que no dijo es si había sido concursante o jurado.