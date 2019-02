David Bustamante: «Ni soy machista ni soy feminista. Soy persona» Luis Fonsi y David Bustamante compartirán planos en 'La Voz'. / Antena 3 Unas declaraciones parecidas ya le valieron grandes críticas a su exmujer, Paula Echevarría CARLA COALLA Viernes, 8 febrero 2019, 21:45

David Bustamante asegurar querer «volver a los inicios» con 'Héroes en tiempos de guerra', un disco con el que pretende revolucionar el mercado. De hecho, el artista lleva semanas anunciando a bombo y platillo este nuevo álbum de estudio que dedica a héroes anónimos: «A aquellos que dan un paso al frente, que no se quedan callados». Toda una declaración de intenciones que lo ha llevado a hablar sin tapujos de muchos temas de actualidad, entre ellos, de feminismo.

«Ni soy machista ni soy feminista. Soy persona. Creo que para conseguir el equilibrio no hay que ir ni a un lado ni al otro», ha declarado David Bustamante, llamando irremediablemente la atención del público. Y es que sus palabras han coincidido, llamativamente, con las que pronunció su exmujer y madre de su hija, Paula Echevarría, y que le costaron multitud de críticas. «No hay que ser feminista ni machista», aseguró la candansina, «las mujeres no tenemos que demostrar nada porque ya todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas, salvo excepciones». Muchos seguidores le afearon sus palabras a la actriz, reprochándole el mensaje que ahora ha lanzado también el artista de San Vicente de la Barquera.

David Bustamantearranca su gira el próximo 22 de marzo en Gijón en el Teatro de La Laboral para recorrer luego el resto dela geografía española con su 'Tour Héroes'.