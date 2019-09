Hugo Castejón, expulsado de 'GH VIP' El cantante se convirtió en el nuevo expulsado del programa de Telecinco tras unas votaciones muy ajustadas con Noemí Salazar EL COMERCIO Gijón Viernes, 27 septiembre 2019, 11:41

Este jueves, Hugo Castejón se convirtió en el segundo expulsado de 'Gran Hermano VIP'. El empresario se convirtió en el nuevo expulsado del programa de Telecinco tras unas votaciones muy ajustadas con Noemí Salazar. Castejón se mostró triste con la noticia y reconocío que «perdió» la batalla.

«He hecho lo que he podido, no ha salido bien y me vuelvo a casa con la tranquilidad de que no he fallado a mis principios y que he durado dos semanas que han sido magnificas», aseguró el ex de Marta Sánchez. La noticia de la expulsión de Hugo y la salvación de Noemí fue el motivo de fiesta para la mayoría de los concursantes de la casa. Una reacción muy distinta fue la de Adara Molinero, que se quedaba sin palabras: «Te quiero. Espero que seas muy feliz, nos vemos fuera», le dijo una Adara visiblemente emocionada, a la que se le caían las lágrimas de los ojos.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez también tuvo unas palabras para Hugo a su llegada al plató: «Firmaste tu sentencia de muerte durante el directo del martes (al «no dejar hablar a nadie»)». Algo con lo que Castejón estuvo de acuerdo: «Yo también me fui con esa sensación amarga pero es complicado que la gente diga cosas de ti y quedarte callado». De lo que sí marca distancias el ahora exconcursante es de haber copiado a Carlos Lozano o a Miriam Saavedra.