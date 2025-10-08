El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Lourdes Montes, en 'Y ahora Sonsoles'.

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

La esposa de Francisco Rivera asegura que «su cariño era interesado»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera, ha acudido al plató de 'Y ahora Sonsoles' donde ha concedido una entrevista en la que por primera vez se ha pronunciado sobre su relación con su familia política. En concreto ha recordado la tremenda decepción que se llevó con Julián Contreras, con quien tenía una buena relación. «Yo quería mucho a Julián. Era con el que mejor trato tenía», ha explicado, por lo que el desengaño fue mayor: «Me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado. Me dio mucha pena porque era con el que mejor me llevaba. La relación está absolutamente rota», ha zanjado.

La diseñadora ha desvelado que la causa del distanciamiento entre los hermanos fue económica: «Necesitaba dinero y, por primera vez, Fran y Cayetano le dijeron que no». «A partir de ahí, lo puso como los trapos en la tele», ha relatado, al tiempo que ha confesado que fue un momento muy difícil para su marido: «Vi llorar mucho a Fran».

Sobre Kiko Rivera, también lo ha dejado claro: «Con Kiko tampoco hay mucha relación; con Cayetano sí que Kiko tiene más cercanía. El otro día se encontraron, le dijo que estaba bien, le contestó que se alegraba… y adiós. No hay que montarse una película familiar maravillosa».

En su primera intervención televisiva en solitario, Lourdes ha confesado cómo afectó a su matrimonio la retirada de Francisco de los ruedos. «De estar acostumbrado a ser como dioses, que nadie le molestaba para que no se desconcentre, pasa a ser uno más. Se apaga el traje de luces y dices, '¿ahora qué?' Tuvo una época que nos repercutió como pareja, fue muy complicado», ha reconocido. Una situación que superaron con «mucha paciencia». «El tema era que él se encontrara otra vez: que fuera feliz y estuviera orgulloso de sí mismo... y llegó. Con el tiempo y con ganas de solucionarlo... Fran evolucionó en esos años y ahora es muchísimo mejor que antes», ha señalado satisfecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras