Sara Carbonero y Dulceida apuestan por el mismo 'must have' La periodista y la 'influencer' preparan el armario de otoño-invierno CARLA COALLA Lunes, 8 octubre 2018, 11:55

Las altas temperaturas han provocado que nuestras 'celebs' sean bastante cautas a la hora de marcar las tendencias de la próxima temporada. Eso sí, algunos de los 'must have' de este otoño-invierno ya han asomado, irremediablemente, a golpe de foto en las redes sociales. En concreto Instagram, se ha convertido en fiel espejo de una prenda que no va a faltar ni en el armario de Sara Carbonero ni en la maleta de Dulceida: la cazadora vaquera.

Ha sido uno de los básicos por excelencia del verano y, ahora, se convierte en 'artículo de continuación' dadas su versatilidad, su carácter favorecedor y su 'low cost price'. Y es que la cazadora vaquera puede protagonizar tanto un 'street style', como un 'total jeans look'. Si ha sido la prenda estrella de las noches playeras, de las salidas nocturnas y de cualquier look que la ha admitido, ahora se hace indispensable tanto para la 'office girl' como con el más personal 'chic style'.

Sara Carbonero ha lucido la prenda este fin de semana en una jornada de playa, aprovechando los últimos días de sol de Oporto. La periodista apostó por un recogido despeinado, aderezado por el viento marino, y un colgante de estrella de mar que completaba el improvisado look. A Dulceida, por otro lado, la vimos 'aterrizar' en Madrid con un 'outfit' de lo más 'trendy' al combinar cazadora vaquera, pantalones 'animal print' y botines de 'cow boy'.