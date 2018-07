Los motivos de la ruptura de Alberto Isla e Isa Pantoja «Cuando llegué de Supervivientes además de encontrarme con el circo que me encontré, cuando llegué a mi casa, no tenía agua ni luz» EL COMERCIO Viernes, 20 julio 2018, 16:52

«No estoy con ella porque estoy cansado de levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a las 4 de la madrugada, dedicarme cien por cien a mi hijo mientras que ella lo ignora. Se levanta a la 1 de la tarde para tumbarse en el sofá y ver novelas desde el móvil, hablar con las amigas por Whatsapp y decir que ella, en todo caso, se moverá cuando tenga 25 años». Este es uno de los mensajes de Alberto Isla que ha visto la periodista Paloma García Pelayo, según explicó en 'El programa del verano'.

La colaboradora aseguraba que la ruptura de Alberto e Isa Pantoja no tendrían nada que ver con terceras personas. Otro de los mensajes a los que ha accedido 'El programa del verano' desvelan el verdadero motivo. «Una persona que no me demuestra absolutamente nada, que me pone mala cara cuando voy a darle un beso, que no nos acostamos juntos, que me ignora por completo, que se aburre con mis amigos, que no le gusta cuando voy a comer con ella porque no le gusta ningún sitio a donde la llevo».

Según esos textos que el magacín de Telecinco ha mostrado en exclusiva, Alberto Isla no se siente querido por la hija de Isabel Pantoja. «Antes de venirnos al Puerto, los problemas que teníamos, como que me ignoraba y demás, los hablé con ella y para nada, sigue siendo la misma. Se dedica a decir que ella es así, que su madre era igual con ella cuando era pequeña y que no va a cambiar. Cuando llegué de Supervivientes además de encontrarme con el circo que me encontré, cuando llegué a mi casa, no tenía agua ni luz».