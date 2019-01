Nacho Palau: «Me alegro mucho de que Miguel Bosé esté feliz» Nacho Palau y Miguel Bosé, en una de las pocas imágenes en las que aparecen juntos. / Diez Minutos Nacho Palau habla por primera vez tras iniciar medidas legales contra el cantante KAY LEVIN Martes, 29 enero 2019, 01:03

El que fuera pareja de Miguel Bosé durante casi las últimas tres décadas, el escultor valenciano Nacho Palau, se ha pronunciado por primera vez sobre el cantante. De esta manera, Palau rompe su silencio después de que en octubre de 2018 se descubriera que habían mantenido una relación sentimental a lo largo de 26 años y que compartían cuatro hijos en adopción, al anunciar Palau que iniciaba junto a sus abogados los trámites legales «para la defensa y protección de sus intereses y de los de sus hijos menores» tras haber fracasado las negociaciones previas. En concreto, el ex de Bosé ha hecho unas declaraciones sobre el estado del músico, del que se rumoreaba que podía estar atravesando problemas de salud tras su ruptura, tras unas imágenes del cantante en la celebración de la gala de los Grammy Latinos, en Las Vegas (Estados Unidos), que circulaban por los medios de comunicación y en las que mostraba un aspecto bastante desmejorado.

Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos recientemente por Bosé, que tras finalizar su retiro en México aclaró en una revista del corazón que no estaba enfermo ni tenía ningún problema de salud. Necesitaba descansar, estaba agotado. «Estoy descansando, como he hecho muchas veces, y nunca se ha especulado tanto como ahora. Aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación», decía. Asimismo, el artista añadió sobre su situación personal:«No voy a decir nunca nada de mi vida privada. Soy cantante, quiero que interese mi música, no mi vida». Tras estas afirmaciones, Palau habló por primera sobre Bosé en 'Look', para declarar lo siguiente sobre su expareja:«Me alegro muchísimo de que esté feliz y sobre todo de que no tenga ningún problema de salud». Así, ha evitado referirse a cualquier otro tema en lo concerniente a su demanda contra Bosé, centrada en la situación de los hijos, los cuales se encuentran ahora mismo divididos, pues cada uno de los exintegrantes de la pareja convive con dos.

Precisamente, la interposición de una demanda en los juzgados por parte del valenciano estaba centrada en conseguir que los pequeños, dos parejas de gemelos nacidas con siete meses de diferencia de vientres de alquiler, pudieran convivir juntos y, por lo tanto, que él pudiera acceder también a los dos retoños que convivían con Bosé en México tras la separación. Y es que, según apuntaba la parte demandante, al haber sido criados los cuatro como hermanos cabría esperarse que tuvieran derecho a continuar con esa relación pese a la ruptura entre sus padres.

A la espera de que el proceso judicial avance y se dilucide próximamente cómo se resolverá la situación, ninguna de las dos partes parece querer realizar más declaraciones sobre una relación que, tras mantenerla en secreto durante tanto tiempo, todo indica que pretenden que continúe así, en el ámbito privado. Por sus únicas declaraciones hasta el momento, eso sí, cualquiera diría que, pese a la demanda legal, Palau todavía profesa respeto y cordialidad hacia su 'ex'.