Enfado monumental de Nacho Vidal tras publicarse que podría tener VIH La madre del actor ha negado que su hijo tenga el virus del SIDA EL COMERCIO Gijón Sábado, 16 febrero 2019, 11:09

Preocupación por la salud de Nacho Vidal tras publicarse que podría tener VIH. La web 'El Nacional.Cat' asegura que el actor porno ha dado positivo en las pruebas del VIH y el mundo del cine porno europeo se ha detenido para que los actores y actrices que hayan compartido escena con él se sometan a las pruebas.

«No se de dónde sacas la información pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias», ha dicho el actor al citado medio. La madre de Nacho Vidal, sin embargo, sí ha querido hacer declaraciones y ha desmentido la noticia: «Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH».