Nuria Fergó y su exmarido enfrentados públicamente 14 años después de su divorcio

Nuria Fergó ha roto su silencio en el programa 'Madres: desde el corazón' hablando como nunca de su primer matrimonio con José Manuel Maíz, padre de su hija. En una entrevista cargada de emoción con Cruz Sánchez de Lara, la cantante narró cómo abandonó el hogar conyugal apenas diez días después de dar a luz, y cómo la maternidad la empujó a tomar la decisión de separarse.

«No quería que mi hija creciera en un hogar sin amor», declaró la cantante de Nerja, que aseguró haber criado sola a su hija durante años y sentirse «anulada» tras esa etapa. Entre lágrimas, Fergó también reveló su lucha legal por la custodia cuando intentó trasladarse de Málaga a Madrid para retomar su carrera y su exmarido solicitó la custodia completa de la menor. «Pasan cosas, que no voy a contar qué cosas, y recula. Cuando recula, vamos a juicio igualmente y cuando estamos allí, sale en prensa que Nuria Fergó va a los juzgados de Palma de Mallorca porque su ex le ha denunciado porque se ha llevado a su hija a Madrid sin su consentimiento. Cuando eso era falso», recordó.

Un relato que no ha tardado en encontrar respuesta. José Manuel Maíz se ha pronunciado tras más de una década, asegurando no entender «a qué viene esto 14 años después». En declaraciones a 'TardeAR', el empresario ha negado conocer el malestar de su exmujer y afirmó que su hija le ha visto siempre «muy feliz». «Considero que a mi hija ya se le ha hecho daño haciéndole lo que se le ha hecho, es poco agradable la situación. Lo que ella ha visto es poco agradable para ella. Yo tengo una relación estupenda con mi hija. Es raro todo esto porque han pasado 14 años. Ese algo que dice Nuria que ha pasado, ¿qué es?», se ha preguntado, al tiempo que ha revelado que todavía desconoce los motivos por los que terminó su matrimonio con la malagueña, «Durante todo este tiempo no hemos tenido una conversación sobre lo que pasó. Me faltó contenido para entenderlo», ha concluido.