Pilar Rubio responde a la polémica sobre el supuesto trato de favor a su hijo en un hospital El padre que denunció el caso: «habría agradecido que como mínimo no hubieses insinuado que nos lo hemos inventado»

EL COMERCIO Gijón Miércoles, 6 de noviembre 2019, 19:58 Comenta Compartir

La televisiva Pilar Rubio se vio envuelta hace un mes en una polémica relacionada con su hijo. Un hombre insinuaba a través de las redes sociales un supuesto trato de favor en un hospital al hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

«Hola @PilarRubio_, soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del hospital de la moraleja de @sanitas para que entrases tú con tu hijo. Espero que no le pase nada y se recupere pronto. Difusión, por favor», publicaba el padre del menor en su perfil de Twitter.

Hola @PilarRubio_ soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del hospital de la moraleja de @sanitas para que entrases tú con tu hijo. Espero que no le pase nada y se recupere pronto. Difusión, por favor. JGR (@jgarciarubio) October 6, 2019

Pilar Rubio, que había guardado silencio al respecto, se ha pronunciado sobre el tema tras ser preguntada por los periodistas en un evento. «No voy a hablar de cosas absurdas que cada vez se inventan. No podemos sacar temas, porque si no para mí sería un trabajo extra tener que estar desmintiendo las tonterías que cada día se inventan», anunció-

Quien sí quiso desmentir la información fue la cuñada de Pilar Rubio. Lorena Gómez, «Se están sacando las cosas de contexto. Pienso que si una persona quiere quejarse a alguien, que lo haga directamente al personal del centro. No creo que haga falta ponerlo y exponerlo por redes sociales, es una búsqueda de protagonismo«, criticó.

Lorena Gómez prosiguió defendiendo a su cuñada. «La gente se inventa muchas cosas». «Lo único que importa es que su niño está bien. Ha quedado en una anécdota fea. Son cosas tan normales, de una madre que lleva a su hijo al hospital y luego allí hay mucha gente que dirá cosas solo porque es famosa… me ha pasado a mí muchas veces», finalizó.

Respuesta a Pilar Rubio

El hombre que criticó el trato de favor al hijo de Sergio Ramos ha contestado la reacción de Pilar Rubio y de Lorena Gómez a través de Twitter. «Hola @PilarRubio_ ya ha pasado tiempo y afortunadamente las aguas han vuelto a su cauce. Del mismo modo que yo no he seguido alimentado esta historia, habría agradecido que como mínimo no hubieses insinuado que nos lo hemos inventado. Gracias.«, zanjó.