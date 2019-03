La polémica foto de Sara Carbonero en bikini «En serio, es su careto. Sin apenas maquillaje» 0 «Desnutrida!!!!» fueron algunos de los comentarios que ha recibido en redes sociales EL COMERCIO Gijón Viernes, 1 marzo 2019, 19:22

Aún no ha llegado ni tan siquiera la primavera y los rostros más famosos ya nos anuncian el buen tiempo en sus redes sociales. Es el caso de Sara Carbonero, que hace unos días ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de lo más veraniega.

La periodista aparece en bikini, en un entorno paradisíaco y con un coco en la mano. Una imagen que transmite naturalidad y, sobre todo, estar disfrutando de un momento de lo más agradable. Sin embargo, como ya viene siendo costumbre en las redes, los comentarios han sido múltiples y dispares y nos han seguido la misma dirección.

«Me ha pasado lo mismo, vi la foto y me parecio un maniquí roto!! Esta chica es guapita y me gusta su filosofía pero esta foto no es muy favorable...pero lo comprendo, si a ella le gusta», «En serio, es su careto. Sin apenas maquillaje», «Desnutrida!!!!», «es que su delgadez no es sana. No se la ve bien. Da la impresión que no come suficiente. Me encanta Sara y la sigo. Lo digo con todo el cariño del mundo», comentaban algunos usuarios en la propia foto.

Otros, por el contrario, no han desperdiciado la ocasión para halagar a Sara Carbonero: «Se puede ser físicamente más perfecta????», «Q guapa eres por dios ..», «Pk eres tan guapa????q ojazos».

Es evidente que personajes tan populares como la periodista están acostumbrados a recibir cada día opiniones de todo tipo y esta publicación es el claro ejemplo de ello.