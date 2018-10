El look de Sara Carbonero con el que Paula Echevarría no pudo competir La elección de la actriz no acaba de convencer a sus seguidores CARLA CAOLLA Viernes, 12 octubre 2018, 10:29

Son dos de las 'it girls' que más influyen en el mundo de la moda, de hecho, marcan tendencia. Lo que lucen, ya sea ropa, calzado o complementos, se agota en las tiendas en cuestión de horas. Sara Carbonero y Paula Echevarría son una clara apuesta a caballo ganador cuando hablamos de moda, pero no siempre aciertan. Algo que le ha ocurrido a la asturiana en su último look, que ha recibido las críticas de buena parte de sus seguidores. A pesar de que el vestido elegido está firmado por una de sus marcas de cabecera, lo cierto es que ni el corte, ni el estampado, ni los complementos elegidos acaban de entrar por el ojo. Los salones de tacón medio parecen demasiado cerrados y no acaban de estilizar ni los pies ni las piernas de Paula como deberían.

El vestido no hace nada por realzar el cuerpo de la actriz, al contrario, parece deshacer sus formas. Ni siquiera el bolso resulta una buena apuesta, pues con el 'outfit' elegido es completamente 'old fashionable'.

Sara Carbonero, por el contrario, gana la partida con un vestido largo de apertura en la falda y generoso escote que le sienta como un guante. Los botines cortos son el complemento ideal para el conjunto, en un estilo que la periodista luce con bastante acierto. La combinación vestido 'boho' y botas es una de sus favoritas, además de que es claro referente de la marca que regenta.