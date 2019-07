El presidente de ALSA reconoce que la estación de autobuses de Gijón «ya no reúne las condiciones idóneas» Estación de autobuses de ALSA en Gijón / . JORGE PETEIRO Jacobo Cosmen asume que la terminal es «francamente mejorable» y incide en que su actualización debe mantener la centralidad por encima de la intermodalidad que prevé el Plan de Vías PABLO SUÁREZ Lunes, 8 julio 2019, 13:04

El presidente de ALSA, Jacobo Cosmen, ha reconocido esta mañana durante la presentación del nuevo bus turístico de Gijón, la necesidad de actualizar la estación de autobuses de la ciudad y la concienciación de la empresa al respecto. Según Cosmen, la terminal «ya no reúne las condiciones idóneas y es francamente mejorable». En este sentido, el presidente de ALSA ha incidido en que Gijón, dentro de un ranking de ciudades con más de 50.000 habitantes, es la primera que no tiene estación de autobuses, puesto que el apeadero gijonés se considera parada y no estación.

Cosmen también ha querido reivindicar la importancia de que la estación no pierda la centralidad en ventaja de una intermodalidad que, afirma, «hoy por hoy no se demanda». Unas declaraciones que contrastan con lo previsto en el Plan de Vías, que recogía el diseño de una nueva estación frente al Museo del Ferrocarril.