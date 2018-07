Álvaro Muñiz: «No voy a negar que estar ante la última me da vértigo» El director del certamen se jubilará a final de año tras cumplir 65 y dar el relevo al actual secretario de la Cámara, Álvaro Alonso Ordás CH. TUYA GIJÓN. Martes, 31 julio 2018, 01:10

No dijo nada sobre su marcha durante la presentación de la que será su última Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En la rueda de prensa para presentar todos los contenidos de la 62 edición del certamen, ofrecida junto al presidente de la Cámara, Félix Baragaño, y el autor del cartel, Miguel Álvarez Ponticu, a Álvaro Muñiz no se le quebró la voz. «No estoy emocionado, aunque no voy a negar que estar ante la última me da vértigo».

A las 22 horas del próximo 19 de agosto será la última vez que el actual director general de la Fidma atienda a los medios para dar la cifra cerrada de visitantes. La cita 2018 de «la Feria de agosto», como él la llama, es la de su despedida. Lo hará 43 años después de aquel julio de 1975, cuando le propusieron trabajar en las dos semanas previas a la Feria. Ya nunca más se marchó.

«No me jubilo inmediatamente. No cumplo los 65 hasta el 24 de noviembre. Después, veremos cómo lo hacemos», precisó para dejar claro que el recinto Luis Adaro no se quedará sin su casi eterna presencia. «Es verdad que estoy aquí siempre, pero no es por no saber delegar, sino porque soy el responsable de que todo vaya bien».

Habla maravillas de su equipo. Asegura que formarse en la Cámara de Comercio de Gijón «es impresionante». No olvida al fundador de una feria que ha puesto en el mapa a Gijón, «Luis Adaro, don Luis», ni al que fuera su director general: «Pedro García Rendueles era un genio y como tal hay que recordarle».

Cuando sople las 65 velas, dará el relevo a su sustituto. Un tocayo, Álvaro Alonso Ordás, actual secretario general de la Cámara. No descarta continuar «como asesor, si fuera necesario», porque para él, lo más importante «es el servicio que la Cámara le da a esta región».