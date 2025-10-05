El Ayuntamiento de Gijón actualiza el plan contra la contaminación acústica La junta de gobierno también abordará la convocatoria para la designación de 17 puestos de alto cargo

Carlos Amado Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La junta de gobierno abordará mañana la actuación del Plan de acción en materia de contaminación acústica de Gijón, en el que se van a incorporar varias novedades clave para alinearlo a las directivas europeas y su transposición al marco estatal. Entre las nuevas medidas que plantea la actualización de este documento está la introducción de un programa específico para identificar y gestionar zonas tranquilas urbanas como medida preventiva frente al aumento de la contaminación acústica.

En la obligación de cumplir con las exigencias de las normativas europeas y estatales, el plan añade un enfoque más amplio, en el que se aborda la movilidad sostenible, la gestión urbana, el control del ocio, la preservación de las zonas tranquilas y la participación ciudadana, reforzando la obligatoriedad de evaluación, seguimiento y reporte homogéneo a Bruselas.

Por otro lado, la junta de gobierno también someterá a aprobación la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de una total de diecisiete puestos de secretario alto cargo, tanto del organigrama municipal como de sus fundaciones y patronato, que fue aplazada hace un mes.

En concreto, se trata de trece plazas para el Ayuntamiento, dos para la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular, una para la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la última para el Patronato Deportivo Municipal. Una vez aprobada esta convocatoria, será publicada, además de en el BOPA y en el tablón de anuncios y la web municipal, en el BOE, momento en el que empezará a contar el plazo de quince días hábiles para que los interesados presenten su solicitud, a través de los registros públicos.

Residuos cero

El gobierno local también votará la propuesta de aprobación inicial del Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030, un plan con 32 medidas. Con su ejecución, el Ayuntamiento aspira a que en 2030 solo un 40% de la basura de Gijón quede fuera del circuito del reciclaje y la reutilización, así como a generar un 15% menos de residuos de los que había en 2010.

Conllevará inversiones y otros gastos por un total de 33,9 millones de euros, si bien no todos serán asumidos por Gijón, ya que por ejemplo 9,5 millones corresponden a la planta que Cogersa va a construir en Granda. La primera fase apuesta por reforzar la sensibilización y poner las máximas facilidades para que ciudadanos y empresas separen adecuadamente sus residuos y generan también menos basura.