El Ayuntamiento de Gijón actualiza el plan contra la contaminación acústica
La junta de gobierno también abordará la convocatoria para la designación de 17 puestos de alto cargo
Gijón
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:36
La junta de gobierno abordará mañana la actuación del Plan de acción en materia de contaminación acústica de Gijón, en el que se van a incorporar varias novedades clave para alinearlo a las directivas europeas y su transposición al marco estatal. Entre las nuevas medidas que plantea la actualización de este documento está la introducción de un programa específico para identificar y gestionar zonas tranquilas urbanas como medida preventiva frente al aumento de la contaminación acústica.
En la obligación de cumplir con las exigencias de las normativas europeas y estatales, el plan añade un enfoque más amplio, en el que se aborda la movilidad sostenible, la gestión urbana, el control del ocio, la preservación de las zonas tranquilas y la participación ciudadana, reforzando la obligatoriedad de evaluación, seguimiento y reporte homogéneo a Bruselas.
Por otro lado, la junta de gobierno también someterá a aprobación la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de una total de diecisiete puestos de secretario alto cargo, tanto del organigrama municipal como de sus fundaciones y patronato, que fue aplazada hace un mes.
En concreto, se trata de trece plazas para el Ayuntamiento, dos para la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular, una para la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la última para el Patronato Deportivo Municipal. Una vez aprobada esta convocatoria, será publicada, además de en el BOPA y en el tablón de anuncios y la web municipal, en el BOE, momento en el que empezará a contar el plazo de quince días hábiles para que los interesados presenten su solicitud, a través de los registros públicos.
Residuos cero
El gobierno local también votará la propuesta de aprobación inicial del Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030, un plan con 32 medidas. Con su ejecución, el Ayuntamiento aspira a que en 2030 solo un 40% de la basura de Gijón quede fuera del circuito del reciclaje y la reutilización, así como a generar un 15% menos de residuos de los que había en 2010.
Conllevará inversiones y otros gastos por un total de 33,9 millones de euros, si bien no todos serán asumidos por Gijón, ya que por ejemplo 9,5 millones corresponden a la planta que Cogersa va a construir en Granda. La primera fase apuesta por reforzar la sensibilización y poner las máximas facilidades para que ciudadanos y empresas separen adecuadamente sus residuos y generan también menos basura.