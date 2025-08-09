Cambios en el Ayuntamiento de Gijón: las competencias de Juventud pasarán al edil Jorge González-Palacios

Reestructuración de competencias en dos concejalías del equipo de gobierno dependientes de Foro. La concejalía que hasta ahora combinaba Cultura, Juventud y Museos pasará a ... denominarse Cultura, Museos e Industrias Creativas. Montserrat López Moro continuará al frente del área, pero dejará de gestionar Juventud, competencia que asumirá el edil Jorge González-Palacios, actual responsable de Relaciones Institucionales.

Fuentes del gobierno municipal explican que es «uno de los cambios pensados para el ecuador de mandato con la idea de potenciar el área de Cultura a nivel de programación una vez que los grandes proyectos ya están en marcha y funcionando, y también de que Juventud pueda desarrollar iniciativas que ha venido diseñando en los dos últimos años». La reestructuración se hará efectiva en el inicio del curso político cuando la alcaldesa firme el cambio de competencias.

La concejala Montserrat López Moro. E. C.

Con la delegación de competencias de Juventud a Relaciones Institucionales, López Moro se centrará ahora en proyectos como la licitación de Tabacalera; la residencia artística en el antiguo palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, y la colaboración con la Fundación Cajastur para dinamizar el Palacio de Revillagigedo. En suma todo aquello que se agrupa en la llamada «Vía gijonesa».

González-Palacios contará con su hombre de confianza, Diego Losada, para pilotar Juventud e integrará a Carlos Llaca, director general del área.