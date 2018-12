«En el centro ecuestre de Sariego no hay nada al azar, todo está justificado» Durán, durante los trabajos de construcción del centro. / E. C. Es autora del proyecto de la Yeguada Finca Maeza, un conjunto arquitectónico elogiado como ejemplo de integración en el paisaje Verónica Durán Sela Arquitecta LYDIA IS SARIEGO. Sábado, 8 diciembre 2018, 04:19

Con dos décadas de trayectoria a sus espaldas, la arquitecta gijonesa Verónica Durán Sela ha sido la encargada de realizar el proyecto y dirigir la obra de la Yeguada Finca Maeza, el centro ecuestre dedicado a la cría y entrenamiento de caballos que acaba de abrir sus puertas en Sariego. El diseño, además, fue finalista en los Premios Asturias de Arquitectura y se ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales.

-¿Qué ha supuesto para su carrera este encargo? ¿Estaba familiarizada con la hípica?

-Me lo tomé como un reto y una oportunidad y ha sido apasionante. Suponía una actuación a gran escala, 129.000 metros cuadrados de terreno y 7.200 de superficie construida y desconocía el sector. En cierto modo eso es una ventaja porque llegas nuevo, dispuesto a escuchar y absorber toda la información. Y me sorprendió mucho porque descubrí un mundo muy técnico, riguroso y especializado que no esperaba. Tuve la suerte de que los promotores, en especial Cruz Maestre, me transmitieran cada uno de los detalles.

-¿Cuál es la clave del proyecto?

-Sin duda que no hay nada dejado al azar, todo está pensado y justificado. A la vez estaba haciendo el proyecto de interiorismo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y puedo decir que a nivel de exigencia y de rigor estaba a la par. La finca es un centro de referencia internacional; ya no son solo las instalaciones, se ha tenido en cuenta a los caballos y a todo el personal y el mantenimiento que requiere cada función.

-¿Qué ha sido lo más difícil?

-Implantar las instalaciones requería una gran extensión de superficies planas en un valle sinuoso y al mismo tiempo preservar los valores naturales del entorno. El reto estaba en que todos los espacios tenían que adaptarse a todas las funciones de la vida del caballo desde antes de su nacimiento y a partir del detalle hubo que darle una visión global, estudiando todos los niveles de las construcciones y su relación entre ellas, comprobando que la silueta de todo el complejo se integrase. Por ejemplo, la pista descubierta tiene unas medidas similares a un campo de fútbol y hay tres que tienen que estar interrelacionadas.

-Es, además un equipamiento sostenible.

-Eso fue un condicionante de partida. Las instalaciones debían ser modernas y funcionales con equipamientos punteros para el cuidado de los caballos, apostando por la calidad y la innovación como valor diferencial. El agua de lluvia se almacena y se utiliza para el riego y la energía es la geotermia. Todas las estancias, su geometría y acabados requieren unas condiciones específicas. Por ejemplo, las superficies de paseo, las áreas de estancia y las de salto tienen que tener unas condiciones para asegurar el impacto correcto de la pisada y a su vez deben ser diferentes para que el caballo se acostumbre a distintos tipos de suelos. Uno de los componentes que lleva la arena es el relleno de los plumíferos y edredones.

-El proyecto estuvo gestándose varios años, ¿alguna anécdota?

-La obra fue bastante ágil, pero la tramitación urbanística fue muy lenta. Los promotores podían haberlo hecho en cualquier parte y eligieron Sariego, es una pena que este tipo de proyectos no tengan a veces el empuje y el apoyo que deberían. Por suerte la precisión en el proyecto redujo los tiempos de ejecución. Y como anécdotas, tuvimos que cambiar la altura de los aleros por la envergadura de uno de los caballos y pedir un permiso para poder subir el cierre perimetral por encima del máximo que permite la normativa.