Cimavilla se moviliza contra la masificación del barrio y la ampliación del Paseo Gastro

Cimavilla se movilizó este jueves y reunió a medio millar de personas, en su mayoría vecinos del barrio alto, para expresar su rechazo a la masificación turística y el ocio descontrolados que complican la convivencia de los residentes y a la extensión del Paseo Gastro por la calle Claudio Alvargonzález. Un día después de entregar en el Ayuntamiento las 1.552 firmas recogidas contra la instalación de ocho casetas hosteleras que obligarán a cerrar el tráfico esa salida por el Muelle, el vecindario de Cimavilla clamó contra el evento gastronómico que promueven Divertia y Otea con consignas y pancartas cargadas de coña playa.

A lemas como el célebre «¡Si me queréis, irse!» acuñado por Lola Flores se añadieron otros como «Cimavilla existe y resiste» y «Cimavilla no es Marina D'or». Algunos de los más elaborados fueron los dirigidos contra el equipo de gobierno como «Óliver (por el presidente de Divertia) Cimavilla ye tu Benji ¡¡ Lo paramos todo!!», «Moriyón menos botellón y más solución» y «Con Pumariega Otea a toda vela». Tampoco faltaron los dardos contra el Paseo Gastro 2025, cuyas casetas empezarán a instalarse en el paseo de Begoña el martes 29 de julio y en Claudio Alvargonzález el viernes 1 de agosto: «Paseo Gastro pa' los Hermanos Castro» y «Paseo Gastro nos forma atasco», entre otros. Todo ello aderezado con música del 'Resistiré' de Mónica Naranjo y el 'No nos moverán (del barco de Chanquete)' de Verano Azul.

Los participantes en la protesta, ataviados con camisetas negras y pañuelo marinero a cuadros anudado al cuello, se concentraron en el Casa del Chino a las 19 horas. Y a partir de ahí recorrieron el trecho comprendido entre la sede vecinal y los Jardines de la Reina con paso por delante de la Cuesta del Cholo, atestada de gente, y de Claudio Alvargonzález. Una vez delante de las 'Letronas' los manifestantes dieron la vuelta hacia Pelayo y la plaza del Marqués para concluir la manifestación en la plaza Mayor. Allí un grupo de niñas leyó las estrofas de una letra de la desaparecida charanga Los Sabrosones que, pese a estar de plena actualidad, se cantó sobre las tablas del Jovellanos hace casi 20 años. Esa letra reza así: «El barrio de Cimavilla ye como un parque de atracciones, aquí vienes con dos duros y haces lo que te dé por los coyones, mexes, vomites y cantes, y nun ves un policía, ye una reserva comanche que nun tiene caballería»

Remató el turno de intervenciones el presidente de la Asociación de Vecinos Gigia, Sergio Álvarez, quien lamentó que «Cimavilla ya no solo es escenario del ocio descontrolado, el botellón, las despedidas y la borrachera, sino que el barrio ha encontrado un nuevo patrocinador: el Ayuntamiento de Gijón». «Quien debiera trabajar por conciliar y minimizar las molestias sufridas todo el año, convierte la pequña península gijonesa en Divertia-landia», recriminó.

Secundaron la movilización contra la ampliación del Paseo Gastro y en defensa de Cimavilla los tres grupos municipales de la izquierda –PSOE, IU y Podemos— y la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana(FAV).