Clamor unánime en Gijón: «Basta de retrasos con el plan de vías» 01:32 Representantes políticos y de todos los colectivos, tras la lectura del manifiesto en el Antiguo Instituto. / JORGE PETEIRO Representantes de todos los sectores ciudadanos, con la alcaldesa de Gijón al frente, exigen a Fomento el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el proyecto de integración ferroviaria MARCOS MORO Gijón Miércoles, 31 octubre 2018, 13:44

«No caben luchas partidistas ni réditos políticos, el retraso el de tal magnitud que no cabe otra solución que no pase por la unidad de todos y todas sin fisuras, la responsabilidad actual, que es la de dotar a Gijón de las inversiones necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos, es de tal trascendencia que no puede ni debe haber lugar para la división. Todos y todas debemos empujar hacia el mismo lado para revertir esta situación«. La declaración es un extracto del manifiesto que la exdirigente vecinal Tita Caravera leyó esta mañana en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto para exigir al Ministerio de Fomento que valide con una firma los acuerdos alcanzados por las tres administraciones representadas en Gijón al Norte sobre proyecto, financiación y plazos.

Representantes de todos los sectores ciudadanos de la ciudad (partidos políticos, sindicatos, empresarios, entidades culturales y vecinales), con la alcaldesa Carmen Moriyón al frente, llenaron el atrio central del Antiguo Instituto para escenificar la unidad política y social en torno al proyecto de integración ferroviaria gijonés, alzar la voz y decir «basta» y reclamar su desbloqueo tras 16 años de retrasos y promesas incumplidas.

Caravera, que según el presidente de la Federación de Vecinos Urbana Adrián Arias, fue la encargada de «sacar el plan de vías del cajón en que lo tenían secuestrado» fue la encargada de dar lectura al manifiesto. «Estoy segura de que en marzo y abril va a salir algo, porque hay elecciones y los políticos aprovechan», pronosticó la veterana representante vecinal, que fue quien lideró la movilización en marzo de 2015 en defensa del plan de vías que sacó a la calle en torno a un millar de personas.

Por su parte, el presidente de la FAV, Adrián Arias, ha adelantado que a partir de hoy se iniciará una «hoja de ruta de movilizaciones para que se tenga en cuenta a la ciudad». «Gijón ha dicho basta de este letargo y vamos a poner en marcha todo tipo de presión social para decirle al Ministerio que hay unidad. Vamos a por todas», ha apuntado Arias.

Tras el acto, el portavoz del gobierno municipal, Fernando Couto, ha destacado el «mensaje de unidad» lanzado hoy y ha reclamado que se despejen las dudas y «las incertidumbres se acaben». «Hay que trabajar con el Ministerio codo a codo para que en unas semanas tengamos certezas», ha manifestado.

Los grupos municipales de Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos han coincidido en señalar la gran capacidad de movilización que existe en Gijón para reivindicar el cumplimiento del plan de vías y en pedir al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se reúna con el Principado y Ayuntamiento para abordar esta cuestión.

Por parte del PSOE, la edil Begoña Fernández, única del grupo municipal socialista presente, ha dicho que el titular de Fomento «lleva tres meses» en el Gobierno y tiene derecho a un «tiempo prudencial», aunque ha recalcado que ha mostrado en todo momento su compromiso con el plan.

Los medios de comunicación locales estuvieron representados por Marcelino Gutiérrez, director de EL COMERCIO, y Pablo González-Palacios, responsable de Ser Gijón.

