En directo: Pleno del Ayuntamiento de Gijón
Foto: Damián Arienza | Vídeo: EC Audiovisual

En directo: Pleno del Ayuntamiento de Gijón

Aprobada una Declaración Institucional, sin el apoyo de Vox, en contra de la trata de mujeres, niñas y niños

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:09

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias

