Estefanía Puente: «No tengo motivación para seguir; hay personas tóxicas en Podemos»

«No tengo ninguna motivación para seguir en el proyecto de Podemos Xixón debido a cómo se hacen las cosas internamente en el partido, donde tenemos personas tóxicas que hacen daño a la organización». De esta forma se sincera la edil de Xixón Sí Puede Estefanía Puente, quien dentro del grupo municipal se ha sumado a la voces descontentas con el funcionamiento de la formación morada. «La ida de David Alonso es una gota más al vaso que ésta a punto de rebosar y que hace pensar mucho», señala a propósito del compañero de grupo que acaba de anunciar su marcha como cabeza visible de un nuevo proyecto político local de izquierdas de nombre Por Gijón.

El por qué de su incomodidad actual como representante municipal y el motivo de que se plantee no repetir en la futura lista de Podemos para las municipales de mayo, aunque pudiera tener opciones para ello, lo tiene muy claro. «A mí me es muy difícil trabajar si no hay un buen equipo que esté bien coordinado y por mucho que haya quien quiera disfrazar todo o se ponga la venda, la realidad es que como en todos los partidos hay fracturas y personas que hacen daño a la organización», cuenta. «Se necesita un Podemos fuerte y con buenos cimientos a prueba de termitas y de egos y hay que caminar hacia ahí, pero no es fácil y por eso entiendo a David», prosigue su reflexión.

Puente asegura que «respeta, entiende y comprende» la decisión tomada por su excompañero David Alonso -«una persona con la que he podido trabajar»-, pero matiza también que no comparte todas sus críticas y valoraciones al marcharse. «Coincido en algunas críticas desde la construcción y la urgente necesidad de reflexionar y reconducir el funcionamiento interno», apunta. Difiere por ejemplo en la consideración de que el proyecto morado se ha vuelto homogéneo y monolítico. «Yo voy más al funcionamiento interno en sí, a la transparencia, a facilitar la participación en la práctica y no solo en la teoría, a no tomar unos pocos decisiones al margen del resto, a tener un Consejo Ciudadano Municipal y un grupo municipal potente, cohesionado y coherente con lo que promulga tanto interna como externamente», añade.

«Para mí esto unido a las formas de proceder y actuar de las personas tóxicas que, al igual que en otros partidos, también las tenemos en Podemos, es lo que puede llevar a que personas como David acaben viendo el proyecto homogéneo y monolítico», remarca. Sobre esas «personas tóxicas» la edil de momento prefiere no dar públicamente sus nombres.

Una diferencia sustancial de Estefanía Puente con David Alonso es que ella tiene la intención de acabar el mandato como concejal de Xixón Sí Puede: «Voy a intentar agotar el mandato para avanzar en compromiso con muchas personas y colectivos. Esa es mi prioridad, la gente, y por eso y por responsabilidad intentaré aguantar y trabajar como llevo haciéndolo desde que empecé en este mundo a pesar de las dificultades».