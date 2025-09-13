Gijón destinará el próximo año 400.000 euros a incentivar la salida de pisos al alquiler La Empresa Municipal de la Vivienda manejará en 2026 un presupuesto de 7,6 millones de euros, un 9,1% más, de los que 4,7 millones se destinarán a ayudas

La Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl) llevará a su consejo de administración un proyecto de presupuestos para 2026 por importe de 7,6 millones, que supone un incremento del 9,1% (640.000 euros) con respecto al que fue aprobado este año. La previsión tanto de ingresos como de gastos asciende a 6,6 millones de euros, a lo que se suma otro millón de euros para inversiones, entre ellas 200.000 euros para la construcción de un edificio de viviendas en La Calzada.

El 71,5% del presupuesto de gastos, 4,7 millones de euros, corresponde a la concesión de ayudas y subvenciones, un apartado en el que además de los 4,1 millones que se destinarán a ayudas directas para el pago del alquiler –la misma cuantía que este año– destacan otros 400.000 euros para impulsar el nuevo programa 'Gijón confía alquilando', orientado a incentivar la puesta en el mercado de alquiler de viviendas vacías, «ofreciendo certezas y seguridad jurídica a los propietarios y a los futuros inquilinos». Los arrendatarios contarán con «un sistema de garantías» como seguros multirriesgo, compensaciones por impagos, gestión integral del alquiler y préstamos directos y a coste cero de hasta 2.000 euros para la puesta a punto del inmueble. Por su parte los arrendadores tendrán garantizada una duración mínima del contrato de cinco años y un alquiler máximo de 650 euros.

Por su parte la empresa mixta Cementerios de Gijón SA (Cegisa) prevé para el próximo año 1.070.000 euros en ingresos, 1.055.000 euros en gastos e inversiones por un importe de 505.000 euros, en su mayor parte para el inicio de las obras de ampliación del Bosque de las Cenizas, en la parcela anexa al cementerio de Deva.

