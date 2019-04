Fomento reitera que firmará el convenio del plan de vías «antes de las elecciones» Tita Caravera, Pepín Fernández, Amador García, Adrián Arias y Juventino Montes, en el balcón. / ARIENZA Los vecinos encerrados en el Ayuntamiento piden una fecha concreta mientras tratan de cerrar una reunión con la Delegación del Gobierno IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 02:08

Quedan cuatro viernes hasta la cita con las urnas del 28 de abril. Si se resta el Viernes Santo, solo tres con reuniones del Consejo de Ministros. Y en uno de ellos, mantiene el Gobierno central, se ratificará el nuevo convenio «para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón» acordado en noviembre entre las tres administraciones implicadas en el proyecto del plan de vías. «Seguimos trabajando para que la firma sea antes de las elecciones», reiteraron ayer desde el Ministerio de Fomento, como respuesta al encierro que mantienen en la casa consistorial, desde el lunes por la mañana, representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) bajo el lema 'Pedro firma ya'. Esto, sin embargo, sigue sin ser suficiente para los encerrados, que reclaman una fecha concreta.

«Ni 'antes de las elecciones' ni 'a mediados de abril' lo son», señalaba el presidente de la federación, Adrián Arias, tras confirmar que los vecinos iban a pernoctar por segunda jornada consecutiva en el salón de plenos, «algo inédito en el Ayuntamiento de Gijón». El representante vecinal defendió que la organización que encabeza «está donde tiene que estar, por una obligación cívica de defensa de un acuerdo que la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad pero que aún no han firmado el resto de administraciones. Y el silencio de ambas es indicativo de que era necesario que alguien diera un golpe encima de la mesa». Consideró que el Ministerio de Fomento y el Gobierno del Principado «no pueden seguir diciendo que los informes son largos, complejos y dificultosos, porque también lo eran los del soterramiento de Santander o los de las inversiones en Logroño y Galicia. Lo que están haciendo es cálculo electoral con esta situación».

Canales de comunicación

Pese a no haber visto satisfecha su exigencia de un compromiso escrito en el que conste la fecha de ratificación del nuevo convenio, los vecinos sí destacaban ayer los avances logrados en lo que respecta a la apertura de «canales de comunicación» con la Delegación del Gobierno, gracias a la intermediación entre otros del vicealcalde, Fernando Couto, que ayer por la tarde mantuvo un encuentro en el salón de plenos con los encerrados. Al cierre de esta edición se trataba de acordar un encuentro con la principal representante de la Administración central en Asturias, Delia Losa, que la federación vecinal cree que debería tener lugar en Gijón, «donde desde el lunes tenemos las puertas abiertas a cualquiera que quiera pasar por aquí».

Precisamente, Losa hizo ayer su primera valoración pública sobre este encierro y sobre las exigencias de sus promotores. «Todos los proyectos tienen unas tramitaciones administrativas exigidas por las leyes. El compromiso del Gobierno del Estado es que habrá firma de manera inminente», manifestó haciendo propio el argumentario del Ministerio de Fomento. «Lo que no se puede dar a entender es que es un tema que está parado, cuando saben que no es verdad. No se puede engañar así a la gente», reprochó a la federación vecinal. «Me parece que son unas declaraciones que dejan mucho que desear y que muestran que la delegada está algo perdida en torno a este asunto y no conoce en detalle el plan», replicó Arias, a la espera de poder mantener con ella el encuentro que se estaba negociando aún anoche.

Antes de que se abriera ese canal de comunicación, el presidente de la federación también había hecho un llamamiento al secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, «para que se implique de manera pública y notoria y medie con las administraciones regional y central, gobernadas por su organización política. Queremos que sea parte de la solución y no del problema».

Sin visita de la alcaldesa

La FAV lamentó, por otra parte, que la alcaldesa, Carmen Moriyón, no se hubiera pasado ni el lunes ni ayer por el encierro vecinal, «pese a que estamos a veinte metros de su despacho. Es cierto que el equipo de gobierno nos está dando todas las facilidades para esta movilización y que el personal municipal se está portando con nosotros como si esta fuera nuestra casa. Agradecemos a la gente que nos está visitando y no le afeamos nada a queines no lo hacen, pero es extraño que la máxima responsable del Ayuntamiento, que en otras ocasiones ha demostrado más cercanía a las reivindicaciones ciudadanas, en esta ocasión no lo esté haciendo. Lo respetamos, porque sus motivos tendrá».

Ayer la regidora se limitó a manifestar su «máximo respeto» por la fórmula elegida por los vecinos para manifestar su hartazgo ante el retraso que acumula la ratificación del convenio. «Estaba claro que esto iba a pasar, porque es una situación muy frustrante. Y veníamos avisando de ello», indicó. Añadió, no obstante, que «como gobierno municipal tenemos confianza en la palabra dada y en que a lo largo de abril hay días suficientes para firmar el documento». También se pronunció ayer sobre este asunto la candidata del PP al Principado, Teresa Mallada. «Cada uno enfoca el estar ahí y apoyar las iniciativas de una manera determinada, pero nosotros lo que queremos es que el plan de vías se convierta en realidad y que sea un proyecto en el que haya consenso», apuntó.

A media tarde, en la plaza Mayor, hubo una concentración de apoyo a los encerrados en la que participaron un centenar de personas. Entre ellas, además de los vecinos y los representantes políticos que participan de forma activa en la protesta -todo el grupo municipal de Xixón Sí Puede y el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio-, estaban los ediles de Foro Eva Illán y Manuel Arrieta; el concejal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola; el diputado regional Armando Fernández Bartolomé; la candidata a la Alcaldía por Podemos, Yolanda Huergo; y el gerente del Centro Municipal de Empresas, Rubén Hidalgo. Desde el balcón consistorial, Adrián Arias leyó un comunicado acompañado por sus antecesores en la presidencia de la federación vecinal: Tita Caravera, Amador García, Juventino Montes y Pepín Fernández. «No nos temblará el pulso para seguir aquí si no hay firma».

«No es electoralismo»

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, defendió la decisión de su grupo de permanecer en el salón de plenos en apoyo a la protesta vecinal. «Es coherente con la postura que siempre hemos mantenido de participar en todas las movilizaciones del movimiento ciudadano. Esta formación mantiene medio pie en las instituciones y pie y medio en la calle, con la gente». Rechazó las acusaciones de «electoralismo» realizadas la víspera por el PSOE. «Quien juega al electoralismo es quien pretende firmar el convenio a última hora, si lo hace».