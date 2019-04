«El plan de vías no es solo un convenio, supone el futuro de Gijón»

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón (FAV), Adrián Arias, ha explicado este martes que están negociando mantener una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para abordar la falta de concreción en la fecha de firma del convenio del plan de vías. Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la concentración convocada este día en la plaza Mayor en apoyo a los representantes vecinales, Arias entre ellos, que mantienen un encierro en el salón de plenos, a modo de 'pleno permanente', hasta que se sepa la fecha exacta en que será llevado el convenio a Consejo de Ministros y al Consejo de Gobierno del Principado.

Sobre las declaraciones de Losa, ha opinado que «más allá de cuatro obviedades», no conoce en detalle el plan de vías y está «un poco perdida», ha apuntado. Asimismo, ha considerado que la reunión, dado que el problema radica en Gijón, debería celebrarse en la ciudad, para que así puedan además acudir otros representantes de la Plataforma en Defensa del Plan de Vías. Ha recalcado, en este sentido, que ya en su día el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, vino a Gijón e hizo suyos los compromisos adquiridos por su antecesor, Íñigo de la Serna, cuando gobernaba entonces el PP.

Y si bien ha apuntado que hay que fiarse de lo que dijo Ábalos, ha recalcado que también hay que ver que se cumpla. Ha advertido, a este respecto, de que no van a fiar el futuro de Gijón «a la incertidumbre electoral».

Respecto al equipo de Gobierno local, ha reconocido que siempre ha habido una interlocución con ellos, aunque sigue «extrañado» de la ausencia de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, que pese a estar a escasos metros de ellos trabajando no tuvo la consideración de pasar por el salón de plenos. Ha insistido, eso sí, en que con los grupos políticos siempre ha habido una comunicación «constante y nunca se ha cortado», ha destacado.

Movimiento «muy vivo»

No obstante, ha precisado que el que se crea que porque salgan del Ayuntamiento, el día que lo hagan, «ya tiene la batalla ganada, se equivoca», ha dejado claro. Ha reivindicado, en este sentido, que el movimiento vecinal está «muy vivo y es muy imaginativo». Unido a ello, ha señalado que no hace falta hacer grandes movilizaciones de cientos de personas para provocar cambios sociales, a lo que ha incidido en que tienen experiencia en la lucha y so un movimiento «unitario».

«Estamos donde tenemos que estar», ha destacado. Con todo, ha avanzado que abandonarán el encierro si hay un compromiso «muy claro» o si entienden que este espacio de lucha está «agotado o hay que cambiarlo», ha recalcado.

Antes de esto, Arias ha salido al balcón municipal de donde cuelga la pancarta en defensa del plan de vías y arropado por cuatro ex presidentes de la federación vecinal; Tita Caravera, Juventino Montes, Amador García y Pepín Fernández.

Desde allí se ha dirigido a los manifestantes, que no llegaban al centenar, a los que ha agradecido su apoyo, y también la solidaridad para con el encierro que mantienen «por la dignidad de Gijón y por el compromiso con la ciudad», ha resaltado.

Futuro de Gijón

«El plan de vías no es solo un convenio, supone el futuro de Gijón», ha asegurado, para hacer mención después a los 17 años de espera para que este proyecto sea una realidad. «No nos va a temblar el pulso en continuar el encierro si la firma no llega», ha asegurado. También ha querido lanzar un mensaje claro para quienes hagan conjeturas sobre que no han logrado llenar la plaza Mayor de manifestantes. «Verán fantasmas donde no los hay», ha señalado, para recalcar después que nadie se esperaba que 13 intrépidos se encerraran en el Ayuntamiento.

Ha advertido, en este sentido, de que hay decenas de activistas dispuestos con tanta fuerza o más que los que pusieron otros grandes proyectos en la ciudad en marcha, Y si bien hoy el tema es el Plan de Vías, ha apuntado que mañana puede ser la contaminación o la movilidad.

Arias ha recalcado, asimismo, que no les vale con que el Principado hable de mediados de abril para la firma del convenio, porque no es una fecha exacta. Asimismo, ha enfatizado que la dignidad vuelve a dormir en el salón de plenos como muchas otras veces durmió en otros espacios públicos, como pasó cuando el 15M.

Cabe recordar que junto a los vecinos mantienen también el encierro en el Ayuntamiento los concejales de Xixón Sí Puede y el edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio (Foro), a título personal este último aunque sin pasar la noche en el Consistorio.

Estos últimos sí estuvieron en la concentración de este martes, en la que también han estado otros miembros de la Corporación, como los concejales de Foro Manuel Arrieta y Eva Illán, o el portavoz de Ciudadanos junto al coordinador local de esta formación, José Carlos Fernández Sarasola y Rubén Pérez Carcedo, respectivamente. Otras caras conocidas han sido la del gerente de Impulsa, Rubén Hidalgo, o la del ex líder sindical José Manuel Martínez Morala.