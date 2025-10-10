IKE, moda con historia e identidad
El patrimonio textil no solo marcó tendencia, definió la lucha laboral, la memoria industrial y la transformación social de la ciudad
Gijón
Viernes, 10 de octubre 2025, 06:43
Gijón se vio inmersa en un proceso de industrialización que se desarrolló a un ritmo vertiginoso durante los siglos XIX y XX. La ciudad se transforma y cambia y también lo hacen sus gentes. Proliferan las fábricas, en las que las mujeres suponen una fuerza de trabajo vital y empieza a hablarse de conciliación familiar, de ideales y lucha obrera. Octubre se llena de conciencia con 'Moda con Historia', un proyecto interdepartamental de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, que pone en valor el patrimonio textil asturiano más allá de creador de tendencias y empleo, también y sobre todo como pieza fundamental de la memoria y la transformación de la ciudad.
Lo hace a través de varias actividades gratuitas que ocupan diversos espacios. En el Antiguo Instituto (CCAI) se proyectará 'Costuras abiertas: las mujeres de IKE' el martes 21, a las 19 horas. El documental, producido por EL COMERCIO Audiovisual, rescata el momento, hace 35 años, en que Confecciones Gijón cerró la fábrica de camisas IKE y anunció el cese de 277 puestos de trabajo y cómo 180 trabajadoras ocuparon las instalaciones durante 45 meses y acabaron adquiriendo el edificio en subasta pública. Un ejemplo de lucha obrera contado en primera persona por tres de sus protagonistas y sus hijas.
Los CMI de El Coto y El Llano acogen dos jornadas de análisis y reflexión. Los días 27 y 29, respectivamente, de 18.30 a 20.30 horas, se hablará de transición sindical, reconversión industrial y conflictividad obrera y se dará voz a anónimas pioneras en la industrialización gijonesa. Además, el 16 en el CMI El Llano (19 h.), se impartirá la conferencia 'Mujeres en las fábricas, industrialización, lucha y legado.
IKE fue moda, pero también se convirtió en un símbolo de resistencia para generaciones enteras. Este proyecto revive esa memoria y la conecta con el presente, porque entender la moda es también entender a quienes la hicieron posible.
