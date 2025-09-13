El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El inicio de las obras del nuevo complejo cultural en Tabacalera supondrá una de las principales partidas de inversión de 2026. Arienza

El 70% de la inversión en el presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Gijón se concentrará en la Concejalía de Infraestructuras

Las obras de Tabacalera recibirán 3,5 millones y el derribo del viaducto de Carlos Marx 1,1 millones, en unas cuentas cuyo crecimiento está limitado por el Estado al 3,3%

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:46

Tras haber aprobado el pasado martes en la junta de gobierno su propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, que apuesta en términos generales por la ... congelación de precios públicos y tributos –solo subirá el servicio de retirada de vehículos con la grúa–, el Ayuntamiento confía en tener cerrada la próxima semana «una visión global» del presupuesto para el próximo ejercicio. Las cuentas están ya «casi cerradas», a falta tan solo de ajustes en el gasto propuesto por la Concejalía de Medio Ambiente. De hecho, ya han empezado a convocarse los consejos de administración de varias empresas municipales, como la de Promoción Económica y Turística y la de Vivienda, para aprobar sus respectivas previsiones de ingresos y gastos, incluidas las aportaciones que prevén recibir de las arcas municipales y que se incrementarán en 509.000 y 596.000 euros, respectivamente.

