El 70% de la inversión en el presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Gijón se concentrará en la Concejalía de Infraestructuras

Tras haber aprobado el pasado martes en la junta de gobierno su propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, que apuesta en términos generales por la ... congelación de precios públicos y tributos –solo subirá el servicio de retirada de vehículos con la grúa–, el Ayuntamiento confía en tener cerrada la próxima semana «una visión global» del presupuesto para el próximo ejercicio. Las cuentas están ya «casi cerradas», a falta tan solo de ajustes en el gasto propuesto por la Concejalía de Medio Ambiente. De hecho, ya han empezado a convocarse los consejos de administración de varias empresas municipales, como la de Promoción Económica y Turística y la de Vivienda, para aprobar sus respectivas previsiones de ingresos y gastos, incluidas las aportaciones que prevén recibir de las arcas municipales y que se incrementarán en 509.000 y 596.000 euros, respectivamente.

Uno de los principales condicionantes en el diseño de las nuevas cuentas, ya trasladado en su momento a todas las concejalías, ha sido la necesidad de ajustarse al límite de incremento de gasto que fija la normativa estatal de estabilidad presupuestaria, que supone que el presupuesto solo podrá crecer como máximo un 3,3%. Por tanto, para 2026, último ejercicio presupuestario completo previo a las elecciones municipales de mayo de 2027, se trabaja con una previsión de gasto para el Ayuntamiento que rondará los 313,6 millones de euros, 10 millones de euros más que en el ejercicio en curso.

Una concejalía 'bisagra'

Las obras públicas serán un componente destacado del presupuesto, con la intención de avanzar en la ejecución de los denominados «proyectos de ciudad», combinándolo según apuntan fuentes municipales «con la atención de las cuestiones del día a día». 2026 será el año de inicio de las obras de remodelación de Tabacalera –actualmente en licitación y que se confía en poder tener en marcha ya en abril–, y para la primera anualidad se reservarán en las cuentas municipales 3,5 de los 21,4 millones que se contempla invertir en ellas hasta 2029. Habrá además 1,1 millones de euros para la aportación que le corresponde hacer al Ayuntamiento en la denominada 'fase 0' de las obras del plan de vías, que permitirá derribar el próximo año el viaducto de Carlos Marx, mover los colectores subterráneos que afectan a la construcción de la estación intermodal y reurbanizar todo ese entorno.

En 2026 también está previsto finalizar las obras de construcción de la nueva Escuela Infantil de El Llano (le corresponde una anualidad que ronda el medio millón de euros), se pretende acometer la remodelación del antiguo Asilo Pola para cambiar sus actuales usos museísticos como sede de la colección Piñole por el administrativo y de atención a las mujeres como nueva Oficina de Igualdad (la estimación ronda el millón de euros) y hay intención de adecuar la antigua sede de la Fundación Metal, en el polígono industrial de Roces, como un centro municipal que preste servicio a los vecinos de Nuevo Roces. Además, el gobierno local promete una «importante campaña» de asfaltado y reposición de pavimentos tanto en la zona urbana como en la rural.

Para tratar de que estas previsiones se ejecuten de la manera más ágil posible, en el diseño de las cuentas municipales el gobierno municipal ha concebido el área de Infraestructuras Urbanas y Rurales que encabeza el edil Gilberto Villoria como «una concejalía 'bisagra'» que asumirá el 70% del dinero total destinado a inversiones, incluidas las correspondientes a proyectos vinculados a las competencias de otras concejalías. Así, por ejemplo, se le asignarán a Infraestructuras en torno a la mitad de las partidas de inversión en el ámbito de la Atención a la Ciudadanía, el 90% Educación y Deportes, el 10% de Empleo, el 15% de Seguridad Ciudadana, el 35% de Cultura... «Será la concejalía más importante del presupuesto, y de su acierto o no dependerá la ejecución del mismo», destacan desde el equipo de gobierno.