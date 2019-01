Álvaro Muñiz: «No veo una lista conjunta con el PP. No somos lo mismo. Nosotros no tenemos mochila» Álvaro Muñiz, en el pedreru del Tostaderu. / JOAQUÍN PAÑEDA «Que Moriyón me haya pedido que sea candidato y que tenga el respaldo de los concejales no significa que las primarias sean un paripé», dice el candidato a las primarias de Foro para la Alcaldía CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 31 enero 2019, 16:58

A las dos de esta tarde, cuando se vaya a comer, pondrá fin a una etapa que empezó como algo temporal y le llevó 44 años de vida. Álvaro Muñiz (Gijón, 1953) abandona el despacho de director de la Feria. Pero, como ya sospechaban todos, con su jubilación no iniciará el Camino de Santiago, en ese año sabático al que le animaba su hijo Pablo. Una llamada de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, le hizo cambiar la ruta. Ahora pugna con el edil Esteban Aparicio para ser el candidato de Foro a la Alcaldía.

-¿Se ve como alcalde de Gijón?

-Voy a poner todo el ardor guerrero en ello. Ser alcalde de tu ciudad es un honor, pero, además, creo que se pueden hacer muchas cosas. Los ciudadanos tenemos la sensación de que los políticos están en otra realidad. Vengo a demostrar que, sin ser un supermán ni un 'bienqueda', tengo los pies en la tierra.

«No tengo equipo aún, pero sí sé que en él estarán Jesús Martínez Salvador y Ana Braña» «No es cierto que Cascos interfiera. El liderazgo del partido es de la alcaldesa» «Tini fue un gran alcalde y tengo claro que llegó al Principado con votos de la derecha gijonesa»

-En agosto, cuando saltó el bulo de que sería el candidato de Ciudadanos, negó verse como alcalde.

-Es que a mí Ciudadanos no me invitó ni a un café.

-Tampoco quería protagonismo.

-Y no lo quiero. Pero llegó un grupo que me tocó la fibra sensible.

-¿Un grupo encabezado por quién?

-Por la alcaldesa.

-¿Cómo es esa conversación en la que le proponen a uno ser candidato a la Alcaldía?

-Me llamó y me dijo: 'Sé que tienes muchas citas para el baile y yo no me quiero quedar sin ella'.

-¿Y quedaron para el baile?

-(Risas) Le dije que no tenía citas.

-¿Insiste en que no hubo oferta de Ciudadanos?

-Insisto. No hablaron conmigo ni antes ni después del bulo. La única charla, si se puede llamar así, fue la que mantuve con Ignacio Prendes en la inauguración de la Feria. 'No te veo con la corbata naranja', me dijo. 'No me la regalaste', le contesté.

-¿Y no le pidió baile el PP?

-No, tampoco.

-¿No habrá lanzado usted el bulo para entrar en el mercado?

-(Risas) No.

-A ser cartel de Foro también opta Esteban Aparicio. Pero que a usted le proponga la alcaldesa y le apoyen cuatro ediles parece dejar claro el resultado de las primarias.

-Parece, pero he comprobado que dos más dos no siempre son cuatro.

-¿No será una jugada para simular unas primarias y que no se diga que lo suyo es un dedazo?

-No. Esteban se presenta convencido. No hay más que escucharle. Que me haya llamado la alcaldesa y que tenga apoyos no significa que esto sea un paripé.

-Si gana, ¿contará con él?

-No tengo equipo decidido y, además, entiendo que quien se contrapone no querrá estar en él.

-¿No tiene equipo porque es pronto o porque se lo van a decidir?

-No está decidido porque aún quedan muchos pasos a dar. Yo estoy en Foro porque me han dicho que tendré total libertad. Ojo, eso no significa no respetar a quien está aquí y ha hecho su trabajo. De hecho, estarán conmigo Jesús Martínez Salvador y Ana Braña.

-El primero sonó como candidato.

-Él vino a decirme que, en estos momentos, no se consideraba suficientemente preparado para asumir el puesto. Y que quería estar conmigo.

-¿Y Braña no se la puede 'robar' Moriyón para el equipo regional?

-No. Lo primero que ella me dijo fue que tenía 42 años y no quería pasarse su vida en política. Después, la convencimos para seguir.

«Asturias no es Andalucía»

-¿Y Álvarez-Cascos?

-¿Qué?

-¿Qué papel jugará?

-En estos momentos, Cascos juega un papel mucho menor.

-La expresidenta Cristina Coto dijo que abandonaba por su injerencia.

-Eso no es cierto. Lo primero que me dijo Moriyón fue que Cascos no ha pasado por el Ayuntamiento en los ocho años de mandato. Nadie pone en duda que él es una personalidad dentro del partido, pero el liderazgo es de Carmen Moriyón.

-¿No habló con él?

-Sí. Y me dijo 'Ya sé que vas por libre' . Y es cierto. También hablé con Vicente Álvarez Areces, por cierto. Fue mi profesor y le tengo gran aprecio. Me dio la enhorabuena por mi paso. Fue un gran alcalde y tengo claro que llegó al Principado con votos de la derecha gijonesa.

-¿Teme a Vox?

-No. Asturias no es Andalucía.

-¿Gobernaría con sus votos?

-Y con los de Podemos. Lo que nunca haría es un pacto de gobierno.

-Para la derecha ¿no sería útil una candidatura conjunta Foro-PP?

-No veo una lista conjunta porque no somos lo mismo. Nosotros no tenemos mochila.

-Fueron juntos en las generales.

-No es lo mismo. No me parece normal defender a ministros que paralizan un plan de vías que Gijón había pactado con el Estado.

-¿Usted mantendría planes de otros aunque no le gustaran?

-Claro. La democracia consiste en aplicar la voluntad de la mayoría con respeto exquisito a las minorías.

-¿Incluso la renta social?

-Por supuesto. Nadie puede quedar fuera por no tener recursos.

-¿Cuál será su proyecto estrella?

-No podemos permitir que llegar a Madrid nos cueste seiscientos euros en avión; cinco horas en tren o dos peajes por carretera. Pero la solución no pasa por otros, sino por nosotros mismos. Tenemos que apostar por El Musel, por el pequeño comercio y por el turismo.

-En lugar de programas, en la campaña ha pensado repartir entradas para la Feria.

-(Risas) Las entradas las compro yo mismo y no tengo para tanto.

