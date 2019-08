La música clásica se reivindica con Mozart y sin amplificadores Los músicos interpretan el 'Quinteto K. 614' de Mozart en la plaza del Marqués. / JUAN CARLOS TUERO Los Conciertos del Marqués buscan cada día, a las 13 horas, un público nuevo hasta el domingo MARLA NIETO GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 02:16

«Los músicos y artistas, al final de sus vidas, buscan austeridad y simpleza en sus obras». Así lo explicó el músico David Roldán, como punto de partida de lo que fue un concierto minimalista e íntimo, sin amplificadores, de género clásico en la plaza del Marqués. Concretamente, interpretaron el 'Quinteto K. 614', la última obra del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

Esta audición se enmarca dentro del programa 'Los conciertos del Marqués', que organiza Radio Kras y que este año celebra su tercera edición. Roldán es uno de los organizadores de esta iniciativa junto con Enrique Valcarce, creador del programa 'Kras clásica'. «No disponemos de subvención. El Ayuntamiento nos deja el suelo, la Asociación de Vecinos de Cimavilla y el Museo Casa Natal de Jovellanos nos prestan las sillas, luego hay entidades patrocinadoras que nos dan 20 euros cada una para poder pagar las dietas de los músicos, y particulares que aportan su granito de arena», detalló Valcarce. Además, argumentó, «no queremos hacer estos conciertos amplificados, porque ya bastante lo está todo en la ciudad. Creemos que la contaminación acústica que hay es excesiva, no hace falta. El que quiera escucharlo, se acerca».

«Visibilizar lo que hacemos»

David Roldán se encarga de elegir a los músicos. «Son todos residentes de Asturias, la mayoría trabajan en alguna de las dos orquestas, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias o la Oviedo Filarmónica. He intentado traer a los mejores, de confianza», señaló.

Desde su punto de vista, «falta público». Por eso, el objetivo de este festival es «visibilizar lo que hacemos. Nos hace gracia que traten a la música clásica como una anécdota de la historia y piensen que ahora solo la escucha la gente de bien. Siempre fue muy popular, pero la vida de los músicos de este género fue muy triste. Poco tenían, algunos, de burgueses. Solo hay que ver a Mozart, por ejemplo, que vivía en la miseria, murió a los 35 años y acabó una fosa común», relató Roldán.

El organizador lamentó que se tenga por alternativo «algo que no es». Según este artista, «la música realmente independiente es esta, pues no dependes de electrónica ni nada por un estilo. Sin embargo, con el pop que nos venden hoy en día, sin una mesa de sonido no empiezan un concierto».

Hasta el domingo continuarán estas sesiones gratuitas, a las 13 horas, en la plaza del Marqués. Hoy sonará música de Dvorak.