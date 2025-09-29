Nuevo Roces urge conectar el barrio con la senda del Piles: «No pedimos ningún privilegio» Recuerdan que fue una promesa electoral de Foro y que, pese a su proximidad, para llegar a ella «tenemos que ir por carreteras muy peligrosas»

La asociación vecinal de Nuevo Roces solicita en una carta remitida a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, «una conexión directa del barrio con la senda fluvial del Piles», dado que en la actualidad para llegar hasta ella «estamos obligados a rodear por carreteras inadecuadas y muy peligrosas para ir a pie o en bicicleta». Añaden que «es una necesidad real que tendría un gran impacto en la calidad de vida de los miles de vecinos de Nuevo Roces» y recuerdan que era un compromiso electoral de Foro.

«Muchas familias nos hemos instalado aquí con ilusión, a pesar del aislamiento que padecemos respecto al resto de Gijón por una mala planificación de los responsables políticos», señala la misiva firmada por la presidenta vecinal, Graciela Buzón, donde explica cómo a pesar de la cercanía de «un importante corredor verde» como es la senda del Piles, «acceder a él de forma segura es imposible». Esa dificultad, añade, «nos empuja en muchos casos a utilizar el coche para trayectos que deberían formar parte natural de la vida cotidiana del barrio», como desplazarse a pie hasta la zona de Viesques.

«La conexión entre Nuevo Roces y la senda del Piles era el punto 36 de su programa electoral», continúa la carta remitida a la alcaldesa. Sin embargo, transcurrido ya más de medio mandato municipal «no hay avances visibles en este proyecto». La asociación vecinal remarca que las dificultades para acceder a esta senda «no es un detalle menor, pues es un recurso importantísimo para el ocio, el deporte y la movilidad sostenible. Por eso le pedimos con toda firmeza que cumpla la palabra dada e impulse sin más demoras la prometida conexión». Concluye su escrito señalando que «no pedimos un privilegio, sino simplemente que no se nos siga dejando aislados y en el olvido. El único objetivo de esta reclamación es integrar mejor a Nuevo Roces en la ciudad, mejorar en nuestro día a día y dar a las futuras generaciones el barrio que merecen».

