Padres del Nicanor Piñole recogen firmas en contra de la subida del menú escolar Vecinos de Nuevo Roces inician una campaña con la intención de hacerla extensiva a otros colegios de la ciudad O. E. GIJÓN. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:43

La subida del precio del menú escolar va a ser «considerable» y, aunque aún se desconoce la fecha en la que se aplicará y el Ayuntamiento ha anunciado medidas para paliar los efectos de ese incremento, las familias están preocupadas. Y algunas de Nuevo Roces han decidido dar un paso al frente. Una conversación en la parada del autobús derivó en una medida que ya se ha puesto en marcha: la recogida de firmas en contra de esa subida. Son padres de alumnos del colegio Nicanor Piñole, donde acuden la mayor parte de los niños del barrio, y ya han dejado las hojas en varios comercios de la zona.

«A los padres y madres del colegio público Nicanor Piñole nos parece abusiva la subida del menú del comedor, que pasa de 66,02 a 91,64 (un incremento del 39%). Teniendo en cuenta que hay niños que no comen mucho, sobre todo los de Infantil, y que además no vemos lo que comen para saber si es más sano o no, y teniendo en cuenta que esa comida lleva horas preparada y es recalentada para todos a la hora de comer, queremos una solución urgente». Así reza el encabezamiento de la recogida de firmas, que serán trasladadas después al Consistorio.

«Sin poder pagarlo»

Isabel Vega es una de las madres promotoras de la iniciativa. Asegura que «ya sé de niños a los que han borrado del comedor porque su familia no va a poder pagar la subida»; aunque ese aumento aún no se está aplicando. El Ayuntamiento ha anunciado ya una nueva convocatoria para cubrir el aumento del precio a todas aquellas familias que no ingresen más de 26.318 euros. En esos casos Servicios Sociales se hará cargo de la diferencia entre el precio anterior y el nuevo. Pero los padres apuntan que «mientras llegan las ayudas y no, si te las conceden, hay que pagar». Ahora, estas familias pretenden que en otros colegios sigan su ejemplo, que recojan también firmas y poder hacer fuerza ante el Consistorio.

Por su parte, la Federación de AMPAS de centros públicos de Gijón, Fapas, mantuvo un encuentro con el concejal de Educación, Alberto Ferrao, hace dos semanas, para tratar este asunto, entre otros. Ferrao comunicó al presidente de la federación, Juan Luis Castañón, las medidas que el Ayuntamiento va a poner en marcha para minimizar los efectos del incremento en el precio del menú escolar.