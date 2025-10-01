El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una competición en la pista de patinaje de Moreda E. C.
Moreda

El patinódromo de Gijón se renueva: nuevo firme, cambio de color y una pista de hockey

El Patronato Deportivo Municipal invertirá 60.000 euros ante su «significativo deterioro» y para ampliar sus posibilidades de uso

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:48

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón ha sacado a licitación por casi 60.000 euros obras de reparación, conservación y mantenimiento del patinódromo de Moreda «que presenta un deterioro significativo debido al uso intensivo que soporta durante todo el año, tanto en entrenamientos como en competiciones oficiales». La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, contempla la reparación del firme de la pista de velocidad (que ocupa una superficie de 1.430 metros cuadrados), mediante la renovación del sistema de revestimiento deportivo, «con el fin de restablecer las condiciones de seguridad, agarre y funcionalidad exigidas por las normativas federativas». Con el nuevo acabado cambiará de color, pasando a una tonalidad «verde medio».

Se limpiará la superficie con agua a presión para eliminar cualquier resto de polvo, suciedad y residuos, se sellarán las fisuras y grietas que se encuentren, se lijará toda la pista «para restablecer una textura uniforme» y se aplicará el nuevo revestimiento, incluido el marcaje deportivo conforme a la normativa técnica de la World Skate y a las disposiciones de la Real Federación Española de Patinaje en cuanto a dimensiones, colores y disposición de líneas. La memoria del proyecto destaca que, dado que la pista acoge competiciones internacionales, «los trabajos deben ajustarse a las normativas técnicas y estándares de calidad exigidos para este tipo de eventos».

Simulación gráfica del diseño final del patinódromo tras las obras. E. C.

Por otra parte, se adecuará el espacio interior del óvalo «para la creación de una pista polideportiva apta para la practica de hockey sobre patines de 20x40 metros, mediante la preparación del soporte existente y la aplicación de un sistema de revestimiento deportivo de altas prestaciones, en color rojo teja». Estos trabajos contemplan «la limpieza, preparación y homogenización de la superficie de hormigón y la posterior aplicación de un revestimiento compuesto por una capa de resina epoxi, como imprimación, y dos capas de terminación de poliuretano aromático que proporcionen alta resistencia al desgaste y al uso intensivo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  3. 3 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  4. 4

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  5. 5 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  6. 6 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  7. 7 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El patinódromo de Gijón se renueva: nuevo firme, cambio de color y una pista de hockey

El patinódromo de Gijón se renueva: nuevo firme, cambio de color y una pista de hockey