El patinódromo de Gijón se renueva: nuevo firme, cambio de color y una pista de hockey

Iván Villar Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón ha sacado a licitación por casi 60.000 euros obras de reparación, conservación y mantenimiento del patinódromo de Moreda «que presenta un deterioro significativo debido al uso intensivo que soporta durante todo el año, tanto en entrenamientos como en competiciones oficiales». La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, contempla la reparación del firme de la pista de velocidad (que ocupa una superficie de 1.430 metros cuadrados), mediante la renovación del sistema de revestimiento deportivo, «con el fin de restablecer las condiciones de seguridad, agarre y funcionalidad exigidas por las normativas federativas». Con el nuevo acabado cambiará de color, pasando a una tonalidad «verde medio».

Se limpiará la superficie con agua a presión para eliminar cualquier resto de polvo, suciedad y residuos, se sellarán las fisuras y grietas que se encuentren, se lijará toda la pista «para restablecer una textura uniforme» y se aplicará el nuevo revestimiento, incluido el marcaje deportivo conforme a la normativa técnica de la World Skate y a las disposiciones de la Real Federación Española de Patinaje en cuanto a dimensiones, colores y disposición de líneas. La memoria del proyecto destaca que, dado que la pista acoge competiciones internacionales, «los trabajos deben ajustarse a las normativas técnicas y estándares de calidad exigidos para este tipo de eventos».

Ampliar Simulación gráfica del diseño final del patinódromo tras las obras. E. C.

Por otra parte, se adecuará el espacio interior del óvalo «para la creación de una pista polideportiva apta para la practica de hockey sobre patines de 20x40 metros, mediante la preparación del soporte existente y la aplicación de un sistema de revestimiento deportivo de altas prestaciones, en color rojo teja». Estos trabajos contemplan «la limpieza, preparación y homogenización de la superficie de hormigón y la posterior aplicación de un revestimiento compuesto por una capa de resina epoxi, como imprimación, y dos capas de terminación de poliuretano aromático que proporcionen alta resistencia al desgaste y al uso intensivo».

Temas

Barrios y parroquias de Gijón