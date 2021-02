Gijón «La Policía Nacional me salvó de ser atropellada, son mi ángel de la guarda» Etelvina Gil, que sufre episodios de enajenación transitoria, destaca la labor de los agentes que la rescataron en Veriña tras una de sus crisis Etelvina Díaz, en su domicilio de La Calzada. / CAROLINA SANTOS GUILLERMO MAESE GIJÓN. Martes, 16 febrero 2021, 03:51

Hace poco más de una semana Etelvina Gil, gijonesa de 56 años, sufrió un episodio de enajenación mental transitoria. Desde hace cinco años, asegura, sufre este tipo de episodios que los médicos le asocian a situaciones de depresión o estrés límite. Además, padece fibromialgia, una enfermedad que, cuenta, «me produce un dolor inmenso». La pérdida de su madre y diversas circunstancias profesionales le han provocado durante los últimos años numerosos trastornos depresivos. Narra que en ocasiones sufre pérdidas de memoria en la calle y requiere de la ayuda de su exmarido para poder volver a su domicilio.

«Me desubico y no sé volver a casa. Tengo que fijarme en alguna cafetería para hacerme una idea de cuál es mi ubicación», explica. Todas estas situaciones de olvido repentino fueron, hasta el lunes de la semana pasada, solventadas «sin demasiados apuros». Pero ese día, «tras haber recibido el domingo un disgusto tremendo», su vida acabó en peligro. Salió de su casa de La Calzada en zapatillas, pijama y bata y caminó sin rumbo por la ciudad. «Solo recuerdo el ruido de los coches», explica. Pasadas al menos dos horas desde que saliera de su domicilio, fue asistida en un primer momento por dos camioneros en la carretera de Veriña. Los conductores la encontraron tumbada en el suelo en el margen de la carretera. «Vi un espacio verde y sentí que debía tumbarme», explica Etelvina.

La Policía Nacional indicó a EL COMERCIO que, tras recibir el aviso de la Guardia Civil, recogieron a la mujer y la trasladaron al Hospital de Jove sin poder identificarla. No sin antes dar a la afectada de ropa de abrigo. «Si no es por ellos, me habrían atropellado», asegura ella. Ya en el hospital, una enfermera del área de Psiquiatría la identificó. «Esos dos camioneros y la Policía fueron mis ángeles de la guarda. Les estaré eternamente agradecida», asegura. Tras unas horas ingresada, volvió a su casa. A la salida del hospital estaban los agentes que la rescataron para interesarse sobre su estado de salud. «Son un ejemplo de empatía, mimo y buen hacer», asegura.

Ya desde su casa de La Calzada, recuperándose del susto, Etelvina reflexiona sobre por qué ningún ciudadano la ayudó antes de la situación límite a la que se enfrento. «No entiendo que alguien me vea por La Calzada con signos claros de no estar en mis cabales y nadie me haya ayudado», cuenta.

«Me asusta la sociedad en la que vivimos. No puedo comprender el individualismo en el que se ha instalado la sociedad», insiste Etelvina Díaz.