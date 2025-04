El PP reclama a Barbón que duplique la inversión en Gijón

I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 12 de diciembre 2019, 01:59 Comenta Compartir

El diputado regional y portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado, Pablo González, anunció ayer que su grupo presentará enmiendas al proyecto de presupuestos regionales para 2020 con la intención de que «al menos se duplique» el dinero previsto para inversiones regionales en la ciudad el próximo año, al considerar «escasos» los fondos que ahora mismo recoge ese documento. «Es importante que lleguemos al menos a los 15 millones de euros para que Gijón tenga un trato mínimamente digno por parte del Principado», apuntó González, quien criticó el «clamoroso silencio» con el que ha sido acogido el proyecto presupuestario por parte de la alcaldesa. «El PSOE es muy reivindicativo cuando tiene por encima gobiernos del PP, pero mudito cuando son también del PSOE. Adrián Barbón estará encantado de que nadie le reclame inversiones para la ciudad».

El diputado regional destacó que la mayor partida destinada a Gijón -no como inversión, sino como soporte financiero- son los 12,4 millones de euros para repaldar el préstamo de la ZALIA. «Ese dinero no va a redundar en una mayor actividad econócmia, solo sirve para soportar una estructura ineficaz y que estorba». Sobre los 6,1 millones que sí se dedicarán a obras en la carretera de acceso desde La Peñona, indicó que se dedicarán «a un vial que comunica con la nada», ya que en el área logística «no hay aún ni potencia eléctrica». Añadió que además «es indispensable el vial de Jove» para poder conectar con El Musel. «Habrá que ver si el presidente tiene la influencia que dice en Madrid para que el dinero que se necesita para esta obra prioritaria venga para Gijón y no para Valencia».

La concejala Ángeles Fernández-Ahúja dijo ver el proyecto de presupuestos regionales «como un calco de los municipales, aumentando gasto corriente, con una capacidad inversora mínima y sin las medidas que se necesitan para dinamizar la actividad económica».