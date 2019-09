Rubio buscará nuevas vías de financiación para el Ateneo y más implicación de los socios Luis Rubio conversa con Santiago Sagredo. Al fondo, Isabel Moro, con otros socios. / CAROLINA SANTOS Isabel Moro, presidenta ya en funciones hasta el 8 de noviembre, se va «contenta con las cuentas saneadas y un local digno» O. ESTEBAN GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:46

El de ayer era casi un mero trámite, porque lo importante estaba dicho: Luis Rubio optará a presidir el Ateneo Jovellanos en una candidatura en la que habrá «gente nueva», pero con la vicepresidencia reservada para Isabel Moro. Tal y como adelantó EL COMERCIO, ambos permutará sus actuales puestos, y así se lo trasladaron ayer a los socios en la asamblea extraordinaria en la que se dio el pistoletazo de salida a un proceso electoral que finalizará con las votaciones el 8 de noviembre. Ese era, en principio, el único objetivo de la cita de ayer. Pero Moro aprovechó la ocasión para hacer un pequeño balance de sus tres años al frente de la entidad ateneísta, que cierra «contenta», pues ha habido, dice, «más luces que sombra».

La pérdida de Martínez

Entre las primeras, subrayó, tener «una economía saneada, un local digno, actividades avaladas por el público y nuevos socios. He hecho todo lo que he podido y sabido», comentaba la ya presidenta en funciones. Las sombras tienen nombres propios; las de aquellos que han fallecido en estos años: José Luis Martínez, Jesús Falla, Manolo Ausín, Malaquías Morales y Ricardo Galicia.

Isabel Moro también confirmó a los asistentes la candidatura que encabezará Luis Rubio. Quien ha sido vicepresidente los últimos seis años da un paso al frente que, en la práctica, no supone un gran cambio al conocer perfectamente la entidad. Su objetivo, dijo, «mantener todo lo que ha sido bueno y funciona y aportar ideas nuevas». Hay dos ya en mente. La primera es casi una necesidad: buscar nuevas vías de financiación. El Ateneo Jovellanos vive gracias a las aportaciones de los algo más de 500 socios actuales y al convenio con el Ayuntamiento de Gijón para la publicación de obras, además de «pedir favores». Así que ha llegado el momento de «encontrar empresas a las que presentar proyectos que puedan patrocinar», avanza Rubio, quien también buscará «involucrar más a los socios, que no solo vayan a las conferencias y presentación de libros. Y no me refiero a trabajar, que para eso estamos nosotros, sino a presentar ideas. Eso enriquece y nos da más probabilidades de acertar».

En cuanto al Ayuntamiento de Gijón, Isabel Moro justificó las discrepancias habidas entre ambas entidades en los últimos años. «Lo que hice fue defender los intereses del Ateneo Jovellanos por encima de todo, que es lo que me habían encomendado los socios», aseguró. Una mesa con siete integrantes regirá ahora el proceso electoral.