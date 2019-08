Rulados los últimos 20.500 kilos de bonito entre críticas por el fin de la costera Gonzalo González, de Conservas La Polar, con la tina de bonito recortado que adquirió. / JORGE PETEIRO Pescadores, pescaderos y conserveros exigen «más cuota» y proponen el reparto por flotas para alargar la campaña en los próximos años EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 31 agosto 2019, 02:12

Aún no ha empezado octubre, ni siquiera septiembre, pero ayer la lonja gijonesa dijo adiós al bonito. «Hasta el próximo año», ironizaba en la despedida un mayorista, con cierto abatimiento, después de que se rulasen los últimos 20.500 kilos del túnido, con el estándar MSC -un certificado que asegura que la pesca es sostenible- y traídos por el pesquero de Bermeo 'Lekanda'. Con las gradas más vacías de lo habitual, la subasta no duró ni quince minutos y bajó hasta los 2,12 euros que se pagaron por tres cajones de 'mono', el bonito recortado. El de mayor tamaño bajó hasta los 3,90, nada que ver con los 12 que alcanzó el primero de la temporada subastado hace apenas dos meses y medio, el 13 de junio.

Si la pasada costera fue la más corta de la historia, esta no le ha ido a la zaga. Una campaña tan breve, aunque positiva en cuanto a las capturas, trae importantes consecuencias para todos los agentes del sector, algo palpable ayer en la lonja, donde marineros, pescaderos y conserveros coincidieron en que «hay que conseguir más cuota» o, en su defecto, tomar alguna medida que permita, en los años venideros, asegurar campañas más largas.

«41 cajones de bonito grande MSC. Y no habrá más, será lo último ya», advertía el subastador Ángel González al inicio de la puja. El primero en apretar el pulsador cuando el contador marcaba 3,9 euros fue Aurelio López, 'Nava', de la pescadería Delmar (Pola de Siero). «El cierre temprano es un problema tanto para nosotros como para los barcos, porque no hay otra especie en los caladeros», lamentó. A su juicio, ya que hay pescado «deberían alargar las capturas un poco más, ya sea mediante más cupo o negociando». Porque una vez acabada «una buena campaña en la que el bonito era bueno, fresco y bien tratado», la pregunta es «a ver qué vendo ahora». «Las pescaderías especializadas basamos nuestra competencia con las grandes superficies en la calidad del género, comprando especies de aquí, pero si acaba el bonito y no hay ni besugos, ni salmonetes, ni calamares nos vemos abocados al criadero», abundó. Con 35 años de profesión a sus espaldas, aseguró que «la diferencia se nota mucho de año en año». Y aunque reconoció entre bromas que «es costumbre del pescadero quejarse mucho», añadió que «este año estamos teniendo pescados de horno a precios de Navidad, algo que nunca pasó».

Las siguientes 39 tinas se las llevó Armando Barrio, de la conservera Agromar. Para las fábricas, el cierre temprano de la costera implica «comprar mayor cantidad en menos tiempo y pasar más apuros en la producción, con follón en fábrica, pagando incluso un poco más de la cuenta para asegurar». La única parte positiva es «que los precios del final de la campaña no fueron malos», a pesar de que «es a partir de agosto y septiembre cuando entra el bonito grande, con más grasa y más sabroso, que es mejor para la conserva». Aunque «son los expertos quienes deben deliberar», tiene claro que «algo hay que hacer, ya sea empezar más tarde o aumentar la cuota mediante acuerdos». Gonzalo González, de conservas La Polar, rememoraba cómo «antiguamente la costera duraba hasta cuatro meses».

«Es una pena»

«La campaña ha sido buena, pero es una pena que se acabe justo cuando el pescado está cerca y los barcos pueden entrar y salir con costes más bajos», incidía por su parte la gerente de la lonja, Isabel Pacios. Según Sorin Balusescu, maquinista del 'Lekanda', aunque «el cebo vivo -que captura gran parte del cupo- también tiene que comer, repartir la cuota por flotas es una posibilidad para que tanto ellos como nosotros cojamos lo suficiente y podamos pescar más».