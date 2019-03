La sonrisa de Paz Fernández Borrego Placa conmemorativa en recuerdo de Paz Fernández Borrego inaugurada ayer en Nuevo Roces, el barrio donde residía / PALOMA UCHA Familiares y amigos de la mujer asesinada en Navia inauguran una placa en su honor PABLO SUÁREZ Lunes, 11 marzo 2019, 06:32

El 13 de febrero de 2018, Paz Fernández Borrego desaparecía en Navia. En aquel momento, nadie supo muy bien ni cómo ni por qué, aunque todos los que la conocían pensaron en lo mismo. Las sospechas se tornaron dura realidad unas semanas después, cuando el cuerpo de la mujer era hallado en el embalse de Arbón. Desde entonces, la investigación del caso ha ido dibujando un crimen machista cuya autoría corresponde, presuntamente, a Javier Ledo, quien, tal y como ha logrado probar la Guardia Civil, asesinó a la víctima a golpes con unas piedras y se encargó personalmente de deshacerse de su cadáver.

Un año después, nadie se ha olvidado de Paz. «Hay sonrisas que no desaparecen y estrellas que no se apagan», expresaba ayer una de sus amigas durante la inauguración de una placa conmemorativa en Nuevo Roces, el barrio donde residía la mujer asesinada. La pieza metálica quedará custodiada por un árbol. La vida surgiendo de donde antes hubo muerte. El acto se desarrolló, como no podía ser de otra manera, entre la emoción por el recuerdo y la consternación por un final tan cruel. «Sé que veré a mi hija en el firmamento. No puedo decir más. Gracias a toda la gente que ha venido», afirmaba la madre de Paz, con entereza.

Nadie lloró, y el que lo hizo trató de pasar inadvertido. Así es como le hubiera gustado a Paz, de la que todos destacan su alegría e ilusión. «Fuiste, eres y serás siempre una mujer libre, llena de paz, amor y bondad. Así te recordamos todos los que te queremos. Ni una menos, ni una más», reza la placa, en la que ha sido serigrafiada la imagen de la víctima. Allí estaban sus padres y sus amigos. Cada uno con un recuerdo diferente en la cabeza pero con un mismo denominador común: «Una sonrisa que iluminaba corazones».

Una canción «premonitoria»

El acto, que contó con la presencia de representantes de los principales grupos municipales, con la alcaldesa,Carmen Moriyón a la cabeza, sirvió también para reunir de nuevo a Factor Sorpresa, la banda en la que la víctima cantaba y disfrutaba de otra de sus grandes pasiones como era la música. Ana, Dudu y Juan llevaban un año entero sin tocar. Paz, y su recuerdo, fueron motivo más que suficiente para reunir al grupo. «Es la primera vez que nos volvemos a juntar todos después de la muerte de Paz», corroboraba este último. Los músicos interpretaron con la emoción a flor de piel algunas de las canciones favoritas de la homenajeada. Sin embargo, el momento más especial del improvisado concierto llegó cuando los músicos se arrancaron a cantar 'Solo buscaba amor', una canción compuesta enteramente por la ausente. «Es una canción un poco premonitoria. Paz habla de la situación que vivía justo antes de morir», explicaban sus amigos, muy sorprendidos por el éxito de la convocatoria.

Asesinada a golpes

El resultado de los análisis realizados en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil confirmaron hace un mes la que hasta ahora había sido la principal hipótesis de los investigadores. Javier Ledo utilizó varias de las piedras encontradas en su domicilio para asesinar a Paz Fernández Borrego. La confirmación llegaba tras constatarse que la sangre y los restos orgánicos hallados en estas piedras durante el registro a la vivienda del coañés habían coincidido con el ADN de la gijonesa.

Pese a reconocer su implicación en los hechos tras los primeros interrogatorios con la Guardia Civil, Ledo negó en sus declaraciones posteriores haber estado implicado de manera directa en su muerte. «No la maté yo, fue un accidente. Paz se cayó por la escalera y se dio un golpe muy fuerte contra el mueble de la mesa plegable. Decidí esconderla porque tenía un tema pendiente por malos tratos con mi ex y no quería ir a la cárcel», afirmó entonces Ledo.

Sin embargo, una vez más la reconstrucción de los hechos trenzada por la Guardia Civil y el análisis de los objetos hallados en la casa del coañés resultaron clave para arrojar luz sobre los movimientos de Ledo el día en que asesinó a Paz Fernández Borrego, a quien desdes ayer se recuerda, de forma expresa, en su barrio.